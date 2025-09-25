E tan spera Savaneta Seafood Festival ta tuma luga e diadomingo aki, y Ministerio di Finansas, Asuntonan Economico y Sector Primario ta orguyoso pa duna su apoyo completo na e evento importante aki.

Organisa pa Fundacion Savaneta Prome Capital y cu sosten di nos ministerio, ATA y Cede Aruba, e festival lo tuma luga dia 28 di september 2025 di 2:00 p.m. te 9:00 p.m., na pier di Brisas del Mar.

Por spera un variedad di seafood local, for di pisca fresco di dia te plato culinario creativo, prepara na e momento. Tambe lo tin programacion cu musica live, artesania y presentacion cultural pa duna un ambiente festivo.

Minister Geoffrey Wever a enfatisa:

“E festival aki no ta solamente un evento di cuminda, e ta un declaracion. E ta fortalece nos economia local, ta brinda un plataforma na nos piscadornan y empresarionan local, y ta un paso importante den direcion pa haci Savaneta e capital di pesca na Aruba.

E festival ta completamente den linea cu e Programa di Gobernacion di Gabinete AVP-Futuro, unda promocion di sector primario, apoyo na empresarionan chikito y stimulacion di economia local ta prioridadnan principal.

Di parti nos ministerio nos ta invita residente, bishitante y amantenan di seafood pa yega na e evento special aki. Bo presencia no ta solamente un garantia pa un dia inolvidabel cu cuminda, cultura y comunidad, pero bo apoyo ta yuda pa duna mas forsa na piscadornan y empresarionan local y ta fortalece identidad di Savaneta como pueblo di pesca. Ban celebra hunto e diadomingo aki di nos seafood Arubiano, y yuda pa pone Savaneta Seafood Festival como un tradicion pa hopi aña mas!