Savaneta Kamp ta reclutando personal pa bira militar

Hobennan cu ta interesa pa bira militar, por bay personalmente na Savaneta Kemp unda cu nan tin foldernan disponibel cu mester yena via email pa por solicita, pa nan por drenta dienst. E chance pa bira militar ta hopi importante. Nan por pone na practica e defensa cu nan ta bay siƱa. Lt. Richard Kelly, di Savaneta Kamp ta splica e proceso.

Miedo cu hobennan tin of cualkier duda ora di aplica, tin di haber cu miedo pa e actividad fisico. Esaki ta di un nivel halto na e centro di training situa na Corsou. E ta un proceso di dificultad fisico y mental ya cu nan ta afo, leu di nan famia. Pero segun Lt. Kelly, nan no mester wak’e asina, pasobra cu nan tin e chance di keda biaha bay bin, un bes pa luna, pa bishita nan famianan un rato y despues bay bek pa sigui cu nan training.

E rol di Luitenant ta pa evalua, duna e testnan y selecta pa despues sinta hunto cu e commissie y cu e specialistanan tambe, pa dicidi ken ta cualifica pa bay opleiding.

A pesar cu cosnan a bira hopi moderno, pero keto bay tin exigencianan medico, unda nan ta keda hopi streng. Depende na cual pais e persona ta ingezet, lo mester tene cuenta cu e clima, caminda cu friu por hunga un rol den esey, segun Lt. Richard Kelly.

Comments

comments