Satisfaccion cu reduccion tarifa di Serlimar

Durante e di dos ronda di e reunion publico den Parlamento relaciona cu e situacion di Serlimar, Parlamentario di POR, Alan Howell a presenta diferente punto y a realisa algun pregunta pa contribui na un miho porvenir pa e compania estatal aki.

Howell a expresa cu e ta contento di scucha e minister bisa cu e tarifa presenta inicialmente no a cay na agrado di hopi y a presenta otro tarifa cu lo ta 25 Florin. Personalmente e ta haya cu e tarifa aki ta mas social ainda. Tambe cu e ta aprecia cu e mandatario a indica cu esanan cu no ta cliente di Serlimar lo mester bay paga solamente 7.50 Florin y esaki pa e procesamento di sushi, di e forma aki clarificando hopi pregunta di comunidad.

Fuera di esaki Parlamentario di POR tabatin algun pregunta na Minister Oduber, preguntanan enfoca riba esnan di menos recurso, mehoracion di nos medio ambiente y un miho control, sin laga afo e importancia di Serlimar pa medio ambiente di nos isla.

Di e forma aki el a puntra minister si esnan cu tin bijstand y cu ta biba den casnan di FCCA no lo mester carga e gastonan di recogemento di sushi, mirando cu e casnan ta cay bou di FCCA. Ta corecto esaki of no?

Igualmente e lo desea di haya sa si awo cu a cuminsa kita e desperdicio di cas for di Parkietenbos, ta puntra ki dia lo rehabilita e area aki?

Teniendo na cuenta cu tin un cantidad di dump ilegal na Aruba, cual ta un problema serio, Alan Howell ta puntra con lo bay ataca e problema aki ya cu awo no lo mester bay paga pa dump na Seroe Thijshi? Con lo bay ataca esnan cu ta sigui tira sushi den mondi? Siguiendo den e mesun area, el a puntra si City Inspector lo bay haya e BOA opleiding pa por actua como debe ser? Y ta agrega cu e ta considera cu lo ta bon pa algun trahador di Serlimar lo por haya e opleiding aki.

Tambe el a puntra cual ta e motibo pa cual City Inspector lo bay muda den edificio di ex DTI?

Mirando cu ta importante pa reconoce loke tabata bon, Alan Howell a menciona cu Milieustraat, cual ta un proyecto di gobierno anterior, tabata un proyecto di aplaudi unda Serlimar tabata bay den diferente bario unda e habitantenan por a benta nan sushi gratuitamente. Mirando e bon resultado di esaki, parlamentario di POR a puntra e minister ki dia Milieustraat lo cuminsa atrobe y den ki bario e lo cuminsa.

Finalisando, el a mustra cu e unico compania responsabel pa mantene nos pais limpi ta Serlimar. Pesey mes cualkier parlamentario cu no ta compronde cu ta importante pa salvaguardia e empresa aki ta fout bezig. Teniendo na cuenta cu tin mas compania cu ta recoge sushi, parlamentario Howell kier sa di minister con gobierno tin planea di atende e problema si p.e. sushinan di companianan priva bay over y susha e caminda publico pa motibo cu nan no a cumpli cu pago?

E comentario y preguntanan realisa pa Alan Howell ta pa ilustra e importancia di por conta cu un Serlimar saludabel, pero na mes momento sin lubida riba esnan di menos recurso, pasobra hende mester keda central, manera ta maneho di Gabinete Wever-Croes.

