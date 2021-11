AAA, e compania cu ta maneha y ta opera Aeropuerto Internacioal Reina Beatrix ta sumamente contento di por tawata e afitrion di un conferencia di prensa duna dor di SARPA, un aerolineo commercial nobo cu lo opera entre Colombia y Aruba.

SARPA lo bai opera 4 vuelo semanal desde 15 di december entre Medellin y Aruba, regresando pa Baranquilla y tambe vuelonan for di Baranquilla pa Aruba regresando pa Medellin. E vuelonan triangular aki lo crea un 200 asiento mas semanal for di Colmbia pa Aruba.

SARPA tawata conoci caba pa AAA pa su buelonan medico, di ambulancia y charter cu e tawata ejecuta caba y recientemente a lanza nan operashon commercial.

SARPA lo opera e vuelonan for di nan base principal na Medellin cu nan Embraer 145-LR cu 50 asiento y lo ta operando semanalmente riba diaranson y diadomingo. SARPA tin vuelonan for di Medellin pa otro ciudadnan Colombiano tambe manera, Pasto, Riohacha, Valledupar y Villavicencio. Tambe nan lo opera vuelonan for di Medellin pa Corsow.

Sr. Carlos Andres Mesa, Presidente & CEO di SARPA, hunto cu Minister di Turismo y Salubridad Danguillaume Oduber, CEO di AAA Sr. Joost Meijs, y CEO di ATA, Sra Ronella Croes a anuncia officialmente e comienso di SARPA su operashon commercial December binidero.

