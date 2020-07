Sarah v/d Steen ta bira Miss Aruba Online 2020 y Derrel Lampe ta bira Mr. Aruba Online 2020

Diasabra ultimo na Residencia Dijkhoff na Catiri, a tuma lugar e coronacion oficial di Sarah v/d Steen como e prome Miss Aruba Online y Derrel Lampe como Mr. Aruba Online 2020.

E prome certamen cu 100% online (via Instagram missaruba_online) a tuma lugar den luna di April 2020, luna cu Aruba tabata den e situacion di cuarentena y cu tur hende mester a keda na cas pa por contene e COVID-19. Esaki tabata e temporada ideal pa organisa un certamen sano, inovativo y moderno unda cu tur e 11 participantenan a completa 10 challenge pa acumula punto.

E 11 participantenan cu a forma parti di e prome edicion di Miss Aruba Online ta Sjerri Paesch, Jenelee Gamarra, Rocalia Lampe, Sharienne Hoevertsz, Marie-Sonise Eliaissant, Genisha Angel, Satis Flanegin, Monique Bagheri, Sarah v/d Steen, Jahe Bikker y Dalymar Finol.

Despues di e 10 challengenan, e cuerpo di hurado consistiendo di huradonan local y internacional Aurora Dijkhoff (Aruba), Zizi Lee (Belgica), Rodney Aniseto (Curacao), Charlene Leslie (Aruba), Yelitza Domacasse-Helmeyer (Aruba) a dicidi cu 4th Runner-up ta Rocalia Lampe, 3rd Runner-up ta Dalymar Finol, 2nd Runner-up ta Jahe Bikker, 1st Runner-up ta Monique Bagheri y Miss Aruba Online 2020 ta Sarah v/d Steen.

E anochi di coronacion tabata posibel danki na Focus Aruba, Prosecco La Marca di Pepia Est, Perfect Team Event Planners, Swingmasterz, Ha’Bon Aruba, L’Oreal di Romar Trading, Rage Silver, Moscow Beauty Salon, Makeup by Alitsza Franken, Jennyree Geerman Artistry, Carmen Steffens, Helmeyer Dental Clinic, Gigliola Design, Jolie Jewelry Boutique, Clickonaruba.com, Robin Croes-Ponson y trEN-D Accessories.

Presidente di Miss Aruba Online Hendrik “Endy” Croes a informa tambe cu otro anja lo tin Miss Aruba Online 2021 y tambe Mr. Aruba Online 2021. Tur hende cu no a volg e certamen, por haci esaki via e Instagram missaruba_online.

