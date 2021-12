Sarah Quita Offringa a regresa Aruba for di siman pasa y a regresa for di Francia unda tabatin e competencia di aña y eynan a logra gana e titulo mundial den freestyle y tambe e titulo mundial Slalom word champion 2021 na Israel y e resultado di Israel a keda y aki a regresa Aruba cu dos titulo nobo. Sarah Quita a bisa e ta hopi trabou den loke e ta den dje e no ta facil.

Sarah Quita durante entrevista a informa cu el a cuminsa for di chikito cu su 9 aña cu su ruman homber na Fishersman hut ta un di e luganan miho di mundo pa surf y ta facil pa subi un board. A bay na Boneiro cu un grupo di mucha tempo di Regata y eynan el a enamora cu windsurf. Ora e ta riba lama e ta un challenge y ta pasa bon.

Sarah Quita itn 15 aña ta competi riba e circuito nacional y a gana 19 titulo mundial.

