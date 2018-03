Sarah Hickman – Harms riba portada di “Ice Hockey Rules and Casebook”

Scirbi pa Clyde Harms

“Ice Hockey Rules and Casebook” ta e bijbel di e mundo di ice hockey. Tur e reglanan di casi tur liga ta den e buki aki. Tur hungado mester sa e reglanan di e liga den cual e ta participa, pero e refereenan mester sa e reglanan di tur liga cu e ta oficia. Mi nieta Sarah Hickman-Harms ta un referee profesional cu certificacion internacional pa referee den tur liga, na Merca y na otro paisnan, inclusivo na Hulanda caminda e ta pensa di traha den futuro. E mayornan di Sarah ta Dr. Stephen Hickman y mi yiu Ruth Harms. Aruba Tourism Authority (ATA) a presenta e Distinguished Visitor Award na Sarah na 1996.

Recientemente Sarah a bin pasa algun dia na Aruba, pero prome cu el a sali di Baltimore, el a referee 10 wega den diferente liga den 48 ora. Esaki no solamente ta un logro excepcional fisico, pero mentalmente tambe el a exigi hopi di dje. Como e weganan tabata di diferente liga tabatin bes cu Sarah mester a shift di un set di regla pa un otro. Por algo e tabata asina contento ora cu el a yega Aruba caminda e por a relaha y goza di e trakilidad na nos beachnan.

Di tempo e tabata un mucha Sarah tabata un hungado di hockey excelente. Tempo e tabatin apenas 5 aña su mama tabata hib’e bay train na Orr Rink di Amherst College no mucho leu di caminda nan tabata biba. Durante mi vacantienan na Amherst mi tabata compaña mi yiu y mi por a nota cu Sarah lo bira un hungado sobresaliente. Na edad di 7 aña el a cuminsa hunga den e Amherst Youth Hockey League. Cuater aña despues Sarah a keda eligi MVP di e liga. El a hunga den e liga ey te ora cu el a drenta high school. Den high school el a hunga den liganan interescolar.

Na high school Sarah tabata un deportista “all around”. Ademas di briya den hockey, Sarah a sobresali hungando soccer (futbol), softball y el a bira un di e miho atletanan di highschool di Massachusetts, estableciendo un record nobo pa Western Massachusetts den tiramento di disco cu un tiro di 135 pia (41.15 meter).

Sarah a nenga un oferta di un beca parcial di e ekipo di “track” na Sacred Heart College na Fairfield, Connecticut. E tabata kier participa den track y den hockey, pero cu e beca e lo tabata prohibi pa participa den hockey. E coach di hockey a reclut’e pa e team di Sacred Heart y no a dura mucho cu Sarah a bira un hungado clave di e ekipo. Ami tabatin e privilegio di mira un wega di Sacred Heart contra Universidad di Vermont na Burlington y mi a keda orguyoso di mira con bon mi nieta a hunga. Despues di e wega e coach a bin feliciteer mi pa e actuacion di Sarah!

Sarah ta referee weganan di hockey desde cu e tabata den su penultimo aña di college, pero hamas el a pensa cu su potret lo sali riba portada di e buki cu ta wordo uza pa casi tur hende cu di un manera of otro ta asocia cu hockey. Aunke e no ta un reconocemento pa su actuacion como referee, como un di e masha poco muhenan cu ta referee weganan di hockey, y tal bes como e unico di color, Sarah ta sinti su mes honra di ta “cover girl” di “Ice Hockey Rules and Casebook”, e bijbel di e mundo di ice hockey. Y ami ta un Opa hopi orguyoso. ………….. …. [email protected]

Comments

comments