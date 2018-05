Saragosa no ta forma peliger pa salud di hende

Na comienso di maart manera por a wak na e social media saragosa a ataca nos costanan, y e biaha aki den un cantidad masivo cu a rekeri atencion di calamidad caminda cu e la subi tera pa haci limpi. Esaki a tuma 7 dia y a costa rond di 70 mil florin. Saragosa ta bibo, pero na momento cu e ta muri ta manda un holo fastioso na e poblacion y bishitante. Sargosa of zeewieren, manera e ta conoci pa e comunidad no ta representa niun peliger pa salud di hende. Sr. Rino Herman di Departamento di Calamidad cu e informacion.

Saragosa ta un fenomeno cu semper a tuma luga den lama, cu ta diferente tipo di zeewieren, pero e diferencia cu e maneho ta cu awe dia cualkier hende cu ta bay cana diadomingo mainta na nos costanan ta haya un cantidad excesivo, e ta subi potret riba social media y eynan e ta plama. Esaki ta forsa departamento di calamidad di bay tuma accion, pero semper Aruba ta biba cu nan depende di e stroming den Caribe y con e ta cana cu nan.

E aña aki en berdad tabata excesivo e cantidad compra cu otro añanan cu a experiencia, e peliger ta cu hende no por cana banda di e baranca siendo hopi hende a perde nan bida canando den costa. Tambe e holo ta hopi desagradabel na e momento cu kier hala rosea fresco.

Un bes cu a wordo haci limpi e costa e medio ambiente a baha e cantidad excesivo ya keda e cantidad cu nos ta custuma cun’e y laga e naturalesa mes haci su proceso di mantene e costa limpi. Pero e cantidad cu tabata tin na Maart esey si a baha hopi. Esaki ta trece cu ta un proceso natural y no tin ni un peliger y no tin risico siendo cu por cataloga cu e emergencia a yega na colo oraño y awor a normalisa bek. Den caso cu tin hende cu kier bay experiencia e saragosa wak kico e ta, no tin ni un problema pasobra e ta fenomeno natural y no tin kimico e por wordo uza pa gordura despues cu a pasa di e proceso di lab’e, saca e saliña y lag’e seca of mula y por hinca bek den naturalesa. E no ta dañino pa salud di hende directo sino cu solamente cu tin un holo desagradabel, segun Sr. Rino Hermans, director di Departamento di Calamidad.

.

