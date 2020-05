Santuario di Burico ta habri

Despues di e “lockdown” riba nos isla door di e Corona Virus, awor e Santuario di Burico ta oficialmente habri bek.

Famianan por bishita e buriconan, hasiendo esaki un experiencia educacional y alegre pa muchanan.

Nos boluntarionan a sigui traha durante e “lockdown”, paso mester a sigui cuida y duna e buriconan di come. Y tambe mester a mantene e Santuario limpi.

Y asina e Santuario di Burico ta cla pa ricibi bishita.

Naturalmente tin reglanan pa cumpli cune durante un bishita;

* No mas cu 10 hende den e Centro di Bishita

* Mantene un distancia di 2 meter

* Un hende so den e shop cada biaha

* Nos no ta tuma cash, preferibel bancomatico of credit card

* Laba man cu habon

Esaki ta reglanan cu bo ta haya tur caminda. Nan tei pa sigurabo un bishita safe y relaha. Bin haci un bishita na e Santuario unda e buriconan a echt haya falta di hende cu ta stimanan y tambe di e treat di carrot y appel cu no tawata falta.

Nos ta habrie fe 9am te 4pm, y nos no ta cobra pa entrada.

