Santa Rosa tin Porco na benta

Departamento di Agricultura Cria y Pesca Santa Rosa ta informa na e comunidad di Aruba cu den nos seccion di Criansa di Porco nos tin porco na Benta. E tipo di raza cu nos tin na benta ta Landrace, Yorkshire, Hampshire y Duroc. E raza di porconan aki ta wordo bendi pa peso y bibo. Kiermen eta wordo pisa y totaal di peso ta defini e prijs. Nos tin den diferente grandura. Na momento di bin cumpra bo raza di Porco preferi esaki mester tuma lugar parti mainta y te cu 10’or. Mas laat cu e horario stipula aki nos no lo hasi nungun tipo di benta di Porco. Nos mester tene na cuenta cu ta hopi calor den e dianan aki y tin hopi solo cu por causa cu e Porco por haya algun malestar durante transporte. Ta pa e motibo aki nos ta hasi un apelacion pa hasi esaki trempan parti mainta cu ta mas fresco.

Pabo por yega na remarke pa compra di un of mas Porco serca nos aki na Santa Rosa bo mester ta registra serca nos aki na Santa Rosa como un criado oficial. Den caso cubo no ta registra serca nos, nos no por bendebo Porco of otro tipo di bestia.

Otro rekesitonan tambe ta cubo mester tin tereno oficial destina pa Cria. Mester ta logicamente riba nomber di esnan cu ta bin pa hasi compra di Porco.

Mester percura cu tin lugar adecuado pa hasi cria di Porco. Lugar mester tin Dak y frescura pa e bestianan por recuri. Awa limpi tur dia ta un mester y obligacion disponibel pa e bestianan. E cuminda mester ta limpi tur pa e bestianan por come.

Esaki ta algun punto hopi importante pa tene na cuenta prome cu cumpra Porco aki na Santa Rosa.

Por yama pa mas informacion na tel: 585-8102 na horario di oficina cu ta for di 7’or di mainta pa 12’or y di 1’or di merdia te cu 3’or di atardi.

