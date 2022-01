Prome cu tur cos nos di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca, Santa Rosa ta desea tur nos porductornan local un aña prospero yena cu cosnan positivo pa 2022.

Nos ta recorda tur nos bishitante y nos productornan local cu nos servicionan ta continua normalmente den 2022. Tene cuenta tambe cu pa hasi un peticion pa un di nos servicionan di Santa Rosa bo mester ta registra pa bin na remarke pa haya e servicio.

Semper ta bon pabo tin un idea of un plan di kico bo kier cultiva y asina bo ta mihor prepara na momento di bishita Santa Rosa. Kisas lo ta bon pa tene na cuenta pa cuminsa den scalanan chikito prome y planta pabo propio consumo. Locual ta mas saludabel tambe. Planta loke mas ta wordo usa den bo cushina diariamente. Berdura y fruta cu mas ta wordo consumi pabo e henter famia den cas. Asina bo por haya un idea y experencia kico lo ta mas combiniente. Mira si esaki ta bo deseo di hacie den scalanan mas grandi. Mira si berdad bo tin tempo suficiente pa dedica diariamente. Tuma nota tambe sigur ta di gran importancia cu ta e gastonan cu esaki ta bin cune. Controla cuanto awa ta wordo uza pa despues bo no hayabo cu sorpesa menos agradabel cu ta bira inpagabel. Mira si tin espacio of metodonan pa colecta awa y baha e consumo riba bo meter di awa di cas. Semper ta bon pa corda cu un sistema di irigacion ta hasi bo consumo di awa hopi mas eficiente y controlabel. No solamente pa agricultor pero tambe pa cria di bestia awa ta hopi importante y indispensabel. Pesey uze conciente. Si tene na cuente e ascectonan mas importante aki manera cu nos a menciona, di cual ainda tin mas lo bo ta poco mas mihor prepara y tin un mihor bista pa locual bo tin pensa pa bai cultiva.

Haci bo mes e pregunta cu si ta esaki ta bo deseo di berdad pa bai den e direccion aki. Paso na momento cubo tuma e decision cu ta di berdad ta bo deseo, eta rekeri hopi gana, esfuerso, sacrificio y dedicacion pa e por ta exitoso. Igual eta conta si bo deseo ta bai den cria di bestia.

Nos ta keda recorda y hasi apelacion pa registra haciendo uzo di nos WEBAPP bishitando nos pagina di facebook Santa Rosa Aruba y sigui pa e link cu ta http://www.santarosa-aruba.org y ta hibabo directo na e pagina caminda bo mester registra. Corda cu mester tin tur papel na man y valido pa haci e registacion online. Dado caso cu tin problema por tuma contacto cu nos departamento na tel: 585-8102 pa asina haya asistencia pa registra. Sin ta registra na Santa Rosa bo persona no ta yega na remarke pa un di nos servicionan. Registra sea bo ta bai practica agricultura pa hobby of comercial.

Santa Rosa semper para cla pa sigui aporta cu Sector Primario di Aruba pa un mihor bienestar y cu mas cuminda fresco riba mesa.

