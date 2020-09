Santa Rosa ta lamenta cu ainda tin hende ta tira sushi rond di dam

Damnan rond di Aruba ta yen di awa debi na awacero torencial e ultimo dianan aki y Sra Nathaly Maduro di Santa Rosa Aruba ta pidi si bo no ta un cunukero no bay coy awa pasobra e damnan ta destina pa e cunukeronan. Hopi di e cunukeronan chikito ta bay coy awa na e damnan pa haci bon uso di esaki. Na comienso di aña a bin cu e maneho di cera tur e damnan pa asina limita hendenan cu no ta supose di busca awa ta busca aseso pa bay e damnan y asina nos a logra di scapa e volumen di awa na cierto damnan cu ta haci uso di dje. Santa Rosa a bay haci control na cierto di e damnan y a ripara cu tin bentamento di sushi y aki a laga haci limpiesa di biaha rond di e dam, e apelacion cu Santa Rosa kier haci ta pa esnan cu ta benta sushi banda di e dam y coy awa no ta santa rosa ta e cunukeronan ta e dam ta uno hopi importante pa e agricultura na Aruba y por fabor ban purba di respetanan.

Sra Nathaly Maduro a splica cu tin hendenan atento ta yama santa rosa raporta di hendenan cu ta bin cu truck y pusha piedranan pa bay na e dam y ta di lamenta. Awor aki a pone e barancanan un manera pa no keda hala, y poco poco hendenan ta birando consciente pero e tiramento di sushi ta keda fastioso debi cu bo tin cu saca un ploeg pa haci e limpiesa.

