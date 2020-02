Santa Rosa ta informa referente e maneho relaciona cu comercio di mata importa y reglamentonan stipula mediante e tratado di CITES

Dia di San Valentin recien, Departamento di Agricultura, Cria y Pesca (DLVV) como e Autoridad Scientifico pa flora a evalua diferente importacion di mata ariba complimento cu e Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Mester remarca cu Hulanda ta miembro di e tratado y Aruba tin medegelding pa medio di e Natuurbeschermingsverordening AB 1995 no.2. E ley aki ta regula e maneho, specificamente pa medio di su Articulo 11, prome lid cu ta stipula cu e im- y exportacion di un especie of sorto di mata cu ta menciona ariba e Appendix I y II di e tratado ta prohibit y por verifica esaki den e website www.gobierno.aw.

DLVV su nombracion como e Instancia oficial di Administracion y Autoridad Scientifico pa e flora di Aruba, ta wordo menciona den e Landsbesluit di 29 di Augustus 1995 no.3, aanwijzing wetenschappelijke autoriteiten. DLVV ta controla por medio di e formulario di Aanvraag Invoervergunning di Douane tur importacion di mata ariba nan cumplimento cu e prohibicion. Consequentemente cierto commerciantenan directamente sa pidi DLVV clarificacion ariba nan importacion di mata. Den e Landsbesluit ontheffingen beschermde niet-inheemse flora en fauna ta para cu e entrega di un peticion pa ontheffing mester wordo haci por escrito y cu esaki ta bin acompaña pa tur documento relevante, manteniendo bista ariba evaluacion di e peticion, encuanto e specimen y cu den caso cu e peticion no ta cumpli na e condicionnan estableci den articulonan 2 te cu 5, e Instancia Administrativo ta conseha e Minister pa di biaha rechaza e peticion bou mencion di e motibo pa esaki.

Ademas articulo 14 di verordening ta bisa cu ta prohibi pa hende tin un ehemplar (mata) cu’ne, den caso cu e por a sa of logicamente mester por a sospecha, cu importacion di tal ehemplar ta prohibi. Den tur caso, DLVV ta recomenda commerciantenan pa nan mes revisa cua especienan ta prohibi ariba www.cites.org. Ariba e website, nan por haya e instancianan administrativo di e paisnan di unda nan kier importa e mata pa obtene certificado di exportacion di e tratado.

Un dificultad cu DLVV semper a trata cu ne ta, cu mayoria recibo ta haci mencion di e nomber commercial di e mata. Ultimo tempo sinembargo, DLVV sa topa recibonan cu ta haci mencion di un categoria di mata, manera un nomber di un areglo di mata of boeket. Pa esakinan DLVV sa ofrece e importador un oportunidad pa clarifica. E tratado ta pone e comerciante responsabel pa demostra cu e ta cumpli cu e condicionnan estableci oficialmente. Por lo general commerciantenan mester tene cuenta cu practicamente tur matanan di e famianan di Aloe, Cactacea, Euphorbiacea y Orquidea ta prohibi. Sinembargo pa ehemplarnan bibo di mata. E tratado por exclui cierto partinan di mata for di dje. Asina cierto siembra of cultivonan di tejido, simiya, stuifmeel y flornan corta ta exclui. Mescos e hybridonan di Orquidea di e famianan di Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis y Vanda y cierto di e famia di Cactaceae, artificialmente multiplica tambe ta exclui. E tratado ta defini artificialmente, multiplica matanan cu hende a cultiva for di simiya, stek, reparticionnan di cultivo di tejido of otro cultivacionnan, spoornan of otro propagule, bou di circumstancianan controla. Cual nan ta ambientenan no natural, intensamente manipula pa hende pa e produccion di sorto y hybridonan selecta. Importante ta, cu e recibo ta menciona esaki of cu e importador por clarifica esaki mediante un otro documento proviniente di e Instancia Administrativo di e pais unda e ehemplar ta origina. Pa especienan di mata cu ta menciona ariba Appendix II di e tratado, ta acepta un certificado di phytosanidad como un certificado di multiplicacion artificial den e sentido di Articulo VII, paragraaf 5 di e Tratado.

Pa mas informacion email DLVV na [email protected], of jama Seccion di Mantencion di Naturalez di DLVV Santa Rosa na 5858102.

