Santa Rosa ta cera dia 20 di December awor

Den un entrevista cu directora di Santa Rosa, Natalie Maduro e ta duna informacion riba e dianan cu Santa Rosa lo ta sera den e dianan di fiesta aki. E ultimo dia di trabao di Santa Rosa ta dia 20 di December proximo pero mirando cu Santa Rosa tin mata y bestianan, no ta tur e departamento lo sera ya cu cierto trahadonan mester keda na trabao pa tene bista riba esakinan. Pero tambe personanan cu mester di awa pa mata Santa Rosa lo bai tin dos dia cu e trucknan lo bai sali pa entrega awa. Y si ta necesario cu mester saca e trucknan mas dia pa haci entrega, esaki lo bai sosode tambe. Pero en principio e parti administrativo lo ta cera y lo regresa bek pa duna servicio dia 6 di Januari, 2020. Pa esnan cu kier haci pedida di awa e number di contacto ta esun di semper cu ta 585-8102 y defacto Santa Rosa a avisa e cunukeronan cu constantemente a cumpra awa serca Santa Rosa y tambe tin cierto damnan cu ta habri y varios ta e cunukeronan cu nan mes ta bai busca awa na e damnan aki. E director di Santa Rosa, Sra. Maduro a bisa di ta tuma e oportunidad aki pa haci un peticion na tur e trucknan septico y tambe na e companianan di construccion pa porfabor no haci uso di e awa di damnan y laga esakinan pa e cunukeronan. Nan tin hopi necesidad y akinan ta papiando di seguridad di cuminda dus pa no haci uso di e awa aki di dam pa motibonan otro cu no ta plantacion. Pa loke ta e servicionnan completo di Santa Rosa lo ta bek na forma optimal, esaki ta dia 6 di Januari 2020. Pero e siman aki ainda Santa Rosa ta habri ainda pues tur hende por probecha ainda e ultimo dianan aki.

Comments

comments