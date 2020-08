Santa Rosa ta anuncia horario nobo te proximo aviso

Durante fin di siman, Gerencia di Santa Rosa a wordo poni na altura cu tin un colega, cu a test positivo pa COVID. Di inmediato, a structura un plan di maneho pa minimaliza e chance pa contagio y alavez asegura cu tur empleado y clientenan ta keda safe.

For di siman pasa caba, a implementa diferente maneho, di acuerdo cu e consehonan di DVG. Pero na momento cu tin un caso confirma di un persona infecta, a dicidi pa adapta cierto manehonan di prevencion.

A hasi un tracking y e colega cu tabata tin contacto cu e persona infecta a wordo manda cas y tur otro medida di prevencion a bay di inmediato na vigor. E maneho nobo cu gerencia lo implementa, entrante Diamars, dia 11 di Augustus ta lo siguiente:

Horario nobo di Santa Rosa lo ta di 7 am – 12or pm.

Tur cliente mester bisti mondkapje, na momento cu subi ariba terreno di Santa Rosa.

Pa tur servicio di caha, ta permiti solamente 2 cliente den lobby y no ta permiti entrada pa mucha.

Tur cliente mester pidi locual nan ta desea di cumpra cerca e cahero, pero no ta permiti pa kana rond ariba terreno di Santa Rosa.

Cunucu di Chabelito ta será pa publico.

Tur permiso pa entrada di mata, carta pa importación di producto etc. lo bay den un forma digital, entre 7-12 y mester manda esaki via info@santarosa.aw. Es nan cu mail nan petición después di 12or, lo ricibi nan carta firma, e siguiente mainta.

Trabou nan den veld manera, entrega di awa, servicio di payloader of bobcat etc of servicio di entrega di gordura, lo tuma lugar entre 7-12.

Management lo ta disponible, entre 1-4 pm via info@santarosa.aw

Danki di antemano pa boso comprensión y cooperación cu e maneho temporario di Santa Rosa.

