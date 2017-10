Santa Rosa semper a boga pa bin cu zonificacion enbes di prohibicion

Awor kier tira e ley di prohibicion di pesca riba Santa Rosa pero esaki no ta berdad, paso esaki a sali di otro departamento segun Sra. Nathaly Maduro, directora di Santa Rosa.

DI parti di Santa Rosa y formando parti di bestuur di Hadicurari, Sra. Maduro ta lamenta hopi con e proceso di e ley di piscamento a bay. Manera a wordo menciona anteriormente, algun coleganan a haya oportunidad pa duna conseho. Pero lamentablemente, bayendo bek pa controla tur e rapportnan cu a yega di entrega, semper a di no bin cu prohibicion. Esaki lo tin su efectonan negativo riba e piscadonan, ya cu ta papia aki di Sector Primario.

Sra. Maduro a enfatisa cu e ley no ta cay bou responsabilidad di Santa Rosa, pero den varios oportunidad a traha rapportnan y bin cu sistema di zonificacion pa asina por tin miho control. Otro sugerencia cu a duna ta cu enbes di prohibi, bin cu regulacion. Tambe lo mester a bin cu’n campaña di conscientisacion pa asina hendenan por compronde pakico e leynan aki ta tuma luga.

Por bisa cu desde Augustus aña pasa a pidi den nomber di directiva, un reunion cu e director di departamento di Medio Ambiente, pero esaki a contesta cu e no ta traha a base di rumor dus e no mester bin cu’n reunion. Tambe a reuni cu Warda Costa y cada biaha cu tabata purba yega na nan, tabata dificil. Como un departamento cu ta encarga cu sector di Pesca, e lo tabata mas cu etico cu nan por a haya e copia di un concepto di e ley, prome cu el a wordo firma. E tin di haber cu’n sector y ta papia di solamente di Pesca, pero ainda falta e lista di matanan local cu no mag wordo kita mas.

Ta haya tambe e criadonan, nan tambe ta bay tin cierto retonan cu e ley aki, pa motibo cu tin e criadonan cu tin e custumber di laga e bestianan cana los. Pero a pasa un ley cu ta limita nan, pero kico como gobierno a bin cu solucion cu nan. Di parti di Santa Rosa, Sra. Maduro mes a sinta den varios reunion pero lamentablemente, nan sugerencianan tampoco a wordo teni na consideracion den e parti ey. Dus pa loke ta trata e parti di pesca, Santa Rosa hunto cu nan experto ariba bida marino, nan lo bay traha un rapport atrobe, of miho bisa, lo traha un recapitulacion di tur e rapportnan cu nan a yega di manda caba.

Kisas un gobierno nobo, cu Santa Rosa lo por convence e minister ey di Sector Primario, kende cu e por ta of e esun nobo, cuminsa na realisa cu e sector Primario ta hopi mas importante di loke hende ta realisa. Ta papia di siguridad di cuminda, tin como gobierno, e SDGnan di cual ta papia tur ora di dje, cu ta e metanan internacional cu kier yega na dje. Pero con ta pasa un ley cu ta bay traha directamente en contra di motiva y desaroya un sector. Pa Santa Rosa e ley ta uno hopi negativo, segun Sra. Nathaly Maduro, directora di Santa Rosa.