Santa Rosa: ‘Pandemia a siña nos cu mester tuma Sector Primario mas na serio’

No solamente pa Santa Rosa, pero sigur pa henter Aruba, e situacion di e pandemia tabata un ‘Wake Up Call’ pa tur hende. “El a laga nos realisa cu nos mester tuma sector primario hopi mas na serio, e ta hopi importante pa tin productornan activo y pa stimula productornan nobo,” segun Nathalie Maduro, directora di Santa Rosa. E directora ta bisa cu esaki tabata un aña na unda tog a logra hopi, logronan cu tabata tin añas ta trahando riba nan.

Un di e metanan tabata ta pa stimula pa bin cu un tipo di coperativa, y e aña aki United Farmers a keda cla na unda oficialmente nan ta un entidad oficial registra. Na banda di esaki, despues di tanto aña purbando na logra haya tog un cooperacion riba largo plaso di parti WEB, a logra finalmente pa tin un reduccion grandi den prijs pa esnan comercialmente activo, y pa esunnan cu ta haci e pa Hobby tambe a haya e alivio aki, na 9,50. Di parti belasting tambe tabata tin diferente workshop hopi informativo y positivo, den cual di parti DIMP mes a splica e productornan con ta beneficia di incentivo cu a wordo haci disponibel pa nan, dus cu no ta paga niun belasting riba producto cosecha na Aruba.

Tambe a mira un cantidad grandi di persona cu a registra e aña aki, no solamente cunukero, criadornan, pero tambe piscadornan. “Algun siman pasa tambe minister a entrega e prome beschikking na esnan cu lo bay haci un practica nobo den pesca, cual ta pesca cu harpun, esaki a tuma su tempo pasobra nos kier pa e piscadornan haci e den un forma responsabel. Sinembargo esaki ta duna oportunidad na hopi cu kisas no tin trabao aworaki pero por practica e ofishi aki, pa tog haya cuminda riba mesa of cu por bende,” segun sra. Maduro.



Agricultura no por ta un hobby mas

Di parti di gobierno, mediante Santa Rosa, a mustra cu di berdad kier duna sosten sincero. “Pa nos e ta importante pa den nos planificacion, nos haya datos di cada un di nos productor y piscadonan pa nos sa si nos ta bezig haciendo locual mester, of kisas unda lo por haci mas,” segun sra. Maduro. Datos sigur tabata un factor cu a limita Santa Rosa den varios ocasion na momento di traha rapportnan, duna informacion na gobierno, ya cu tabata tin miedo y kisas desconfiansa den parti belasting.

Awor tin mas hende ta dunando datos, cual ta hopi positivo pasobra sin datos no por mustra con e sector ta creciendo, cu di berdad nos tin productornan serio cu ta aportando na un manera consistente.

Aworaki nos a yega un fase caminda esaki no por sigui ta un hobby mas, e mester ta un oportunidad pa hasta bira un trabao.

