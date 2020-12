Santa Rosa: ‘Pa 2021 nos lo habri un aña cu basta cosecha’

E aña aki manera conoci, Santa Rosa no lo tin su mercadonan lamentablemente, y tin hende ta puntra unda lo por haya producto cu ta custumbra busca na Santa Rosa durante e temporadanan aki. Natalie Maduro, directora di Santa Rosa ta bisa cu cunukeronan, piscadornan y criadornan no a para keto y a sigui produci. Clientenan por semper yama Santa Rosa pa haya lista di e productornan of informacion di cualkier persona cu nan ta desea di bay busca producto cerca nan.

“Nos a wak aworaki cu nos tin varios cunukero cumprando pinda por ehempel, nos tin yambo tambe. Mester tene cuenta cu por semper bay na abattoir na unda actualmente nan ta mata bestia tur dia, unda bo ta haya bo chens pa cumpra carni,” segun sra. Maduro. Santa Rosa ta kere cu pa 2021 lo habri un aña cu basta cosecha.

Manera un hende tin un cosecha, nan ta manda Santa Rosa informacion, e ta wordo comparti riba rednan social of Santa Rosa mes ta comparti e informacion den otro medionan. Tin diferente page cu a lanta tambe cual Santa Rosa ta aplaudi esaki, cual ta dunando hopi informacion y ta mustra cu tin interes y hopi actividad tumando luga. Santa Rosa kier encurasha tur hende – aunke ta un temporada cu nos ta wak hopi mas sangura – pa purba colecta mas awa di yobida cu por. Mester corda cu mas den aña lo bin temporada di secura dus pa prepara pa esaki tambe.

Ginger Aruba ta un compania cu a sigui traha nan productonan, tin e diferente vendors manera di famia Kelkboom cu tambe aworaki tin ayaca vegetariano. Dus tur esnan cu ta custumbra cumpra na e mercadonan, por semper comunica cu Santa Rosa na 585 8102 pa informacion di e personanan pa contact nan. A bini hopi chef di restaurant cu a cuminsa cu propio plantacion y hopi famia plantando hunto no necesariamente pa negoshi, pero si por mira intercambio di producto entre nan mes.

Pa motibo cu no tabata tin e mercadonan, hopi ta bende e producto riba nan mes,pero semper Santa Rosa ta encurasha productornan, cunukeronan, criador, agriculurnan y piscador, ora tin hopi producto cu no por Sali lihe for di nan, tuma contacto cu Santa Rosa pa nan comparti esaki cu cliente.

