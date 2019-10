Santa Rosa guiando proyecto ”Ban Planta Hunto”

Di parti di Women’s Club of Aruba a bin na e idea di un proyecto titula “Ban Planta Hunto” Mesora a pidi e cooperacion di Santa Rosa pa asina mira kico ta e posiblidadnan pa duna un man den e proyecto aki. Den un reunion hunto cu esnan di Women’s Club of Aruba den persona di Sra. Bernadette Schouten, Sra. Francielle Lacle y presidente Sra. Milagros Posner y di parti Santa Rosa sr. Ludwig Rasmijn a presenta e idea pa asina Santa Rosa mira kico ta e ayudo y experticio di parti Santa Rosa cu nan mester. Den e presentacion di e

proyecto aki tin 4 scol basico cu lo ta participando. E proyecto ta ensera cu e scolnan cu participa cada alumno mester bai planta cu participacion di nan mayor, pero den e caso aki e mama. Pa bon marcha di e proyecto Santa Rosa mester guia e proceso di plantamento. A extende un invitacion na esnan di Women’s Club of Aruba pa ta presente na Santa Rosa pa asina hunto hasi e proseso di planta e prome simiyanan. E simiyanan aki ta bai keda algun siman te ora cu nan nace. Despues e tarea lo bira di e muchanan pa bai transplanta e esakinan den pochinan mas grandi. E docentenan tambe lo mester bisihita Santa Rosa den transcurso di simannan nos dilanti pa siña e proceso di transplanta. Despues e docentenan mester hasi e proceso hunto cu e muchanan. Por aprecia riba e potretnan cu ta acompaña e articulo cu tabata presente diferente miembro di Women’s Club of Aruba (WCA) pa efectua e prome plantamento di simiyanan. Nos colega Ludwig Rasmijn tabata e persona encarga pa guia e proseso di planta e simiyanan. Sigur tabata un mainta masha ameno aki na Santa Rosa.

