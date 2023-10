Bo ta corda riba bo mascota cu tin na cas riba su dia special? Dia 4 di oktober ta Dia di Bestia y sigur hopi di nos tin un mascota cu nos ta stima masha hopi mes. Den mayoria caso tin di e mascotanan aki ta wordo bon “mima”. Nos ta sali dal un paseo cu e mascota sea den auto of na pia. Hopi biaha e mascotanan aki ta forma un parti di e famia. Nan ta wordo asina bon cuida cu e mascota stima ey no ta sali ni pafo. Sera den cas henter dia y tin biaha te hasta den airco e mascota ta drumi. Nos ta papiando di kisas un cacho di rasa of cacho crioyo den mayoria caso of tambe un Pushi. Bo por tuma nota tambe cu hopi na momento cu ta practica e deporte di canamento y hunto cunan nan cacho ta compaña nan bon tine na un leash. Esaki tambe ta bon pa tene na cuente cu awor cu tin e ley di cacho.

Tin casonan tambe cu hopi doñonan di mascota tambe ta laga hopi di desea. Caminda nan mascota no ta wordo bon atendi of cuida. Esaki ta dis algun punto pa abo por tene na cuente cune na momento cubo tin un mascota. E por ta cualkier animal dibo gusta,e.o Cacho, Pushi, Cabrito, Carne, Porco, corda semper mester ta bon cuida.

Riba Dia di Bestia nos di Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa kier dis dunabo algun conseho riba bienestar dibo mascota. Si bo ta desea tin un mascota na cas lo ta bon pabo pensa dos biaha prome cubo dicidi pa por tin un. Pensa cu si bo tin tempo suficiente pa cuide. No lubida cu e mascota mester di un lugar adecuado pa e por keda. Un lugar cu e no ta haya solo. Un lugar limpi pa e por regfugia. E lugar mester ta fresco suficiente pa e por drumi caminda aire ta circula. Na momento cu e tin su lugar, no lubida cu esaki mester keda mantene limpi e fresco tambe. Corda riba su awa limpi tur dia y su cuminda. Corda tambe cu e mester di atencion pa tene su dia contento y cu alegria. No lubida cu nan ta bira malo tambe. Esaki tambe mester di su atencion pa mira si e por wordo cuida pa medio di e doño mes of lo mester di un veterinario pa mira bo mascota su salud. Esaki tambe ta bon pa tene na cuenta cu por tin gastonan involvi. Pesey e mester ta bon cuida pa nada serio no pase.

Den cria di bestia esaki ta conta mescos. Aki na Santa Rosa nos bestianan semper ta bon cuida. Tur ta ricibi nan cuminda trempan mainta y sigur nan ta pasa nan dia contento. Nos ta percura pa nan ta semper den un lugar limpi y fresco pa nan por drumi. Awa ta poni di tal manera cu nan mes por pone nan boca y bebe awa limpi tur dia. Mas ainda den e dianan calor aki nan ta consumi mas awa.

Den nos “Cunuco Chabelito” nos tin diferente bestia cu nos ta hasi un apelacion na nos muchanan pa bishita esaki y admira nan. Nos tin, Baca, Galiña, Pato, Pawis, Gans, Cabrito, Carne, Turtuga, Morocoy, y Porco y algun bestia mas.

Mayornan por bin hasi nos un bishita riba Dia di Bestia hunto cu e muchanan y laganan pasa un rato agradabel.

Feliz Dia di Bestia na tur nos mascota.