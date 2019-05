Santa Rosa cu apelacion pa uza awa di dam na manera consciente

Santa Rosa ta haci apelacion na e comunidad pa mantene e damnan limpi. Algun siman pasa a haci e damnan limpi y awo atrobe ta bin hay’e sushi. Sr. Randy maduro, di Santa Rosa ta amplia.

Dado momento ta sinti cu ta hiba awa lama. Si e awa no ta bon, e productornan no por sigui planta y e poblacion no ta haya nada fresco. Ta keda haci apelacion pa coy awa di dam, pa brouw cement, muha caminda. Esey no ta e proposito di e damnan. E sushi ta un luga tin, ta dump. Bay dump tir’e y no den e damnan. Cada biaha mester haci limpi, despues di algun siman, sushi atrobe. Dado momento e cos ta keda un tiki fastioso. E damnan ta keda manteni regularmente. pa haci e dam limpi den dje, e awa mester seca full, pa wak kico ta e otro sushi cu tin den dje.

Tin algun piedra poni cu tubo cu cadena, pero esey no ta dne man di Santa Rosa, ya cu nan no ta autorisa pa pone un candal na e tereno, e ta den man di DIP, Polis, y DOW.

E damnan, segun Sr. Maduro, lo keda wordo controla,haci limpi y mante nan. Esey ta un hecho. Nan ta wordo haci limpi regularmente. Manera ya menciona, e aña aki ta un tiki mas pio pa loke ta secura. Pero esey no ta den man di Santa Rosa. Nan ta sigui di ta positivo pa e awa por yobe mas tanto posibel pa e damnan por ta yen, pa e agricultornan por disfruta di esaki.

Unico cos cu Santa Rosa por haci pa loke ta e sushamento di damnan, ta pidi autoridadnan pa impone multa ora cu constata esaki. Pero di parti Santa Rosa no por haci nada. E tiki awa cu e damnan tin, lag’e pa e productornan local, pa e criadonan di bestia. E posnan di awa dushi y esun di Pavia, ta den funcion, tin awa den dje. E awa ta bon, el a wordo constata. Uz’e conscientemente tambe, pa motibo cu kisas e mata cu tin no mester di asina tanto awa. Haci un investigacion chikito kico ta e cantidad di awa cu e mata mester, y uza un drip chikito pa yuda spaar e awa.

E trabou di controla e damnan lo sigui, segun Sr. Randy Maduro, vocero di Santa Rosa.

Comments

comments