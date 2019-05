Santa Rosa a tuma nota cu awa den e damnan ta cabando

Santa Rosa ta maneha e damnan riba nos isla y a tuma nota cu e awa den e damnan ta cabando. Awa no a yobe suficiente den temporada di awacero di october, november, decemeber 2018 pa yena e damnan. Ta sporadicamente awa a yobe, un tiki na Sta Cruz, un tiki na Noord y un tiki na San Nicolas.

Mayoria dam serca di Sta Cruz tabata tin awa pero no cantidad grandi pa suministra pa temporada largo. Na momento cu e damnan bira bashi, Santa Rosa ta bay mantene y haci’e limpi , saca santo pa ora temporada di awa yega, e dam por gara mas tanto awa posibel.

Ta sugeri na e productornan pa uza e mulina di biento na Savaneta y Pavia cu ta den funcion. Si bo tin un baki blanco y un pick up bo por haci uzo di e mulinanan, corda uz’e consciente pa otro cu bin tambe por haya awa. Tin plan pa pone esun di Sabana Liber tambe den funcion pronto.

Santa Rosa no por sanciona niun truck of compania cu ta haci maluzo di e awa di dam. Pero Santa Rosa ta conseha tur hende pa tira sushi na dump y no na un dam, pa no trece peliger pa nos salud. Mantene rond di nos damnan limpi.

