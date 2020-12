Santa Rosa a crece hopi: Mas servicio, y mas conecta cu cunukero y criadornan

Nathalie Maduro, directora di Santa Rosa, ta expresa cu semper tin hende nobo cu ta bini Santa Rosa pa busca informacion, tin clientenan di hopi aña tambe cu locual nan mester di dje a kisas cambia un tiki, y p’esey den e lobby di Santa Rosa por mira hopi mas producto ultimamente pa yuda nan.

E peticionnan tabata ta entre otro cu pochinan ta birando hopi caro, dus a bestel pochi nobo, a bestel drip system, material pa pone den tera, vitamina y hopi mas. “E intencion di Santa Rosa no ta pa competi cu compania cu ta bende mata y landscaping,” sra. Maduro ta bisa. P’esey pa Santa Rosa ta hopi importante esnan cu ta produci pa cuminda, eseynan ta esunnan cu generalmente ta bini cumpra na Santa Rosa. Si bo tin un cura cu matanan ornamental, mayoria biaha nan ta bay na otro companianan cu ta bende e tipo di productonan pa esey. Asina mes tog Santa Rosa a crece durante ultimo tempo brindando mas servicio y hopi mas conecta cu agricultornan y criadornan di bestia na Aruba.

“Na prome luga, danki di curason na tur esnan cu apesar di pandemia nan tabata bin akinan y sigui cumpra nan productonan cerca nos, na cunukeronan danki pa boso pasenshi.” Tabata tin temporada di aña cu tabata tin un limitacion cu awa y truck, sinembargo por mira cu unda tin fe, unda tin gana, bo ta logra hopi. Nos a haya hopi yobida ultimo tempo, nos damnan ta yen, cual ta un parti hopi positivo.

“Y pa esnan cu ta haci e na un base comercial, corda cu boso registra na Santa Rosa boso lo bin na remarke pa e awa na un prijs special. No give up, no laga nada descurasha boso, criadornan mesun cos, corda cu tin hopi yerba rond pero wak con boso por corta y warda pa temporadanan cu kisas ta bay bira un tiki mas fastioso cu no tin hopi yerba gratis,” sra. Maduro ta splica. Pa piscadornan, Santa Rosa kier recorda nan pa semper tene articulonan di siguridad riba boto. Tene cuenta cu boso trabao ta importante pero boso siguridad ta hopi mas importante.

