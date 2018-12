Santa Claus di Walmart ta mata y dera su mesun yiunan

Internacional: Autopsia a confirma e identidad di dos mucha cu a wordo haya dera den cura di cas di famia na Georgia. E muchanan aki ta perdi for di luna caba aunke nunca nan wordo reporta como perdi pa nan famia, kendenan awor ta deteni como sospechoso.

Mary Crocker y Elwyn Crocker Jr. tabatin apenas 14 aña na momento cu nan a wordo mira pa ultimo biaha den e cuidad Guyton di apenas 2000 hende y autoridadnan ta hopi rabia pa con e muchanan aki a desaparece y ningun hende no a bati alarma y principalmente cu e famia mes no a bati alarma. E curpanan a wordo descubri Diahuebs ultimo despues cu un yamada na 911 a duna tip y tabata preocupa pa e desaparicion di Mary y akinan autoridadnan a bay investiga na e cas di Elwyn Crocker Sr. y famia, Mientras cu varios miembro di e cas a declara cu e mucha muher a hui for di cas pa biba cu su mama na Sur Carolina, e storianan no tabata klop cu otro y asina autoridadnan a dicidi pa cuminsa coba den e cura patras di e cas.

E prome resultado di autopsia ta indica cu Mary tabata dera pa varios luna caba mientras cu su ruman homber Elwyn Crocker Jr. kizas tin mas cu dos aña dera caba. E fechanan aki ta data di e mesun periodo cu e dos muchanan aki a wordo mira pa ultimo biaha, pues Mary no a wordo mira mas desde October mientras cu Elwyn for di 2016.

Henter e famia Crocker, Elwyn y su casa Candice, e mama di Candice Kim Wright y e guy di Wirught, Roy Amnthony Prater ta wordo acusa di asesinato cruel. Prater tambe ta wordo acusa di tabata den posecion di droga. Elwyn Sr. recientmente a traha como Santa Claus na Walmart den e cuidad di RIncon y esaki a causa repudio y spanto serca bisiñanan. E mama biologico di e muchanan ta aparentemente un persona cu ta biba riba caya na Sur Carolina y ainda autoridadnan ta purbando pa haya sa su paradero. Tambe un mucha special cu ta yiu di Elwyn y Candic tambe a wordo haya na e cas, bibo si, y esaki a wordo kita for di nan y poni den un cas cu por cuida muchanan special.

