Sandra Brown ta drenta politica ariba lista di partido AVP

Diaranson anochi na sede di Cas di Partido AVP na San Nicolas a yama bon bini na e ultimo candidato nobo di e partido pa loke ta eleccion 2017. Ta trata di Sandra Brown, trahado social di trayectoria largo y cu merito, un ciudadano admira di San Nicolas, pero conoci tambe como mama di pelotero di liganan mayor Xander Bogaerts.

Pa motibo fuera di alcance, Sra. Brown ta for di Aruba y su anuncio oficial a tuma luga pa medio di un mensahe cu el a graba pa publico y cu a keda transmiti na e sede politico pa famia, amigo y sostenedornan, como tambe coleganan nobo, entre nan Mike de Meza y lider di Partido Mike Eman. Tur a ricibi e palabranan di Brown cu hopi positivismo.

Y no por ta otro, ya cu atrabes di e confiansa y compromiso di Brown, AVP ta reinforsa mas ainda e lista di profesionalnan capacita pa dirigi Aruba riba e caminda di prosperidad economico y social pa e proximo cuater aña. Sandra Brown ta conta cu conocemento y experiencia riba e tereno social cu ta cubri 30 aña y actualmente ta dirigi exitosamente e Centro pa Desaroyo di Hende Muhe (CEDEHM).

Den su video Brown ta splica e motibo pakico el a scoge di afilia na AVP bisando: “Ami ta biba riba mi isla; mi ta mira e progreso cu mi pais tin y mi kier duna mi aporte tambe.” El a declara di sa, danki na su trabou, kico ta e problemanan cu ta biba den nos comunidad paso el a sinta y tene man di hopi di esnan pasando aden. “Mi kier pa boso sotenemi den e lucha pa sigui yuda mi pais progresa.”

E candidato nobo a indica cu e ta para y lo traha den e futuro gobernacion di AVP pa mamanan soltero cu no sa ki caminda pa tuma, yudando nan pa tuma e decisionnan corecto cu lo hiba nan na un futuro miho. Brown tambe ta inclui den su agenda di prioridadnan di nos grandinan. Un grupo cu hopi biaha ta keda lubida pa nan yiunan, pero pa kende mester sigui pa crea espacionan safe y brinda un trato humano.

Partido di Pueblo Arubano AVP ta yama, cu hopi orguyo, bon bini na Sra. Sandra Brown riba e lista victorioso di e partido. Bin apoya Sandra y tur e otro candidatonan diabierna awo pa entrega di lista. Lo reuni ya for di merdia riba veld di cricket pa asina hunto marcha bay Censo pa haci entrega oficial.