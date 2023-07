Riba e marduga di diahuebs R vd a ser agredi pa e diabel bisti di “angel”.

R vd a conoce Sandjay Maduro den media social, pa varios luna, pero na distancia. R vd ta rubiano biba afo, a yega Aruba pa pasa su vakantie cu su famia y a palabra cu Sandjay Maduro pa conoce personal.



Tur cos tabata muestra bon te cu e anochi di e agresion riba diaranson Sandjay Maduro a rabia pasobra R vd a cuminda un amigo, y a cuminsa un discucion unda el a agredi R vd malamente, y cuminsa a menasa cu e lo mate “aki bo no ta sali bibo, bo ta sali morto”, e ora el a purba scapa pero e bestia a ataca e muchanan cu no ta ni su yiunan, el a trapa riba e bariga di un di e baby, golpia tur dos lagando nan curpa y cara marca. R vd den su desesperacion a purba wanta tur e golpi pa proteha su yiunan te ora cu el a logra sali cu e muchanan sunu riba caya y e homber su tras cu un cuchiu, imagen riba caminda graba pa un camara di cas di un bisiña.Den tur e trauma cu R vd y yiunan a biba, R vd a wordo cobra 11 mil pa gasto di Hospital pasobra e no tin seguro na Aruba. Ainda R vd lo tin cu bay pasa den mas tratamento medico afo pa nan tres, ya cu aki nan no por sigui trata nan.Segun informacion cu a yega na e victima, cu Sandjay tabata tin un mucha muhe na estado di 7 luna y e mes a mata e morocho cu e mucha muhe tabata den haya, tambe a tende cu el a purba kima su mama bibo, segun e informacion.

Awe R vd a dicidi di mustra su cara y parti di e curpa di su yiu, con el a wordo trapa, y esaki e ta haci cu e unico fin ta pa tin husticia, pa e ley castiga Sandjay Maduro severamente pa malatrato, intento di asesinato, hortamento di auto y carchi banco unda el a haci compra cu esaki tambe y pa husticia lage para responsable pa su actonan y cubri e gastonan di 11 mil di hospital,

R vd ta bisa cu no ta facil pa e sali dilanti mustra su cara pero ta necesario pa niun otro muhe tin cu bay pasa lo cual e ta pasando awo, nan no ta come bon ni e, ni e muchanan, y e sun di 2 aña a cuminsa tin actitud agresivo y no por ta trankil y esun di 8 luna ta yora hopi, su nanishi ta destrosa y dolor tur caminda rond di su curpa y e tin cu pensa awo con ta bay paga un debe di 11 mil pa e agrecion cu el a haya di un loco..

E pregunta di mas grandi ta; con hopi mas mester guarda pa implementa un ley duro contra abusadornan di hende muhe y muchanan, Mester laga un persona muri cual a yega di pasa caba, pa e agresor haya un castigo di un “15 aña” y awo pa un caso di maltrato severo lo ta cuanto; “5 pa 10 dia” asina mes no ta un castigo halto si mester compara cu e castigonan di e Paisnan afo. Cuanto caso di maltrato severo y di asesinato mester pasa pa e leynan wordo reforsa?