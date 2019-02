Sancion contra PDVSA ta pone e proyecto di upgrader fase 2 di Citgo Aruba on hold

E Proyecto di Upgrader Fase 2 di Citgo Aruba ta poni on hold a consecuencia di e sancionan di Merca contra PDVSA anuncia 28 di Januari ultimo. Bou di e sancionan aki, companianan mericano (manera CITGO, Valero, Chevron etc) por sigui cumpra crudo venezolano, pero e pagonan mester wordo poni den un “blocked account” cu ta preveni aceso na e regimen Maduro. Citgo su refinerianan na Merca por sigui opera, pero nan ingreso mester wordo deposita den un “escrow account” na Merca. Mas aleu, OFAC ta considera e Proyecto di Upgrader na Citgo Aruba uno cu ta pa beneficio di PDVSA y cu trabounan pa e Proyecto aki no por continua y mester stop ariba 27 di Februari pa 12.01 AM. E consecuencia ta cu tur trahadornan asigna na Fase 2 ta bai cas. Esaki a keda participa na RdA y Gobierno di Aruba (GoA) e siman aki. Sinembargo, operacion di Citgo Aruba ta keda mientras GoA y RdA ta hasiendo tur lo necesario pa evita cu e proyecto di Upgrader wordo poni on hold.

E periodo for di 2016 te na e momentonan aki, pa loke ta e processo pa reapertura di e Refineria bou regimen di Maduro tabata y ta dificil. Pa motibo di e diferente sancionan existente ariba e regimen di Maduro y personanan concerni. Apesar cu a studia diferente posibilidadnan pa logra haya financiamento. Hopi a wordo evalua y hasi pero semper e sancionan a keda e peso pa haya financiamento pa e start-up di e proyecto pa e Refineria. Aunke cu e proyecto enberdad ta hopi atractivo, e geo-politica den e regimen Maduro ta hasi cu eta casi imposibel pa por haya un instituto finaciero pa por hasi e proyecto aki factibel.

Di otro banda tin voznan ta sugeri pa kita e Refineria for di Citgo, y opera e Refineria nos mes. Si acaso hasi esaki, lo causa un “incumplimento di contract”, y al fin al cabo lo bo mester di Venezuela toch pa su crudo extra pisa pa por opera como Upgrader ya su como refneria e “business case” no ta atractivo. Sinembargo, tabata ser considera 2 opcion, cu ta 1. Bai cu un otro petrolera y 2. Si berdaderamente bin un cambio den Gobierno di Venezuela. Si bin un cambio den gobierno di Venezuela, a wordo anuncia caba cu e sancionan lo wordo lanta y no tin duda cu e Proyecto Citgo Aruba lo haya e prioridad pa ser ehecuta. Tene na cuenta cu ya mas di 50 paisnan, incluyendo Merca y Hulanda, a reconoce e Presidente interino Guaido.

Kiko e sancionan nobo a causa cu e operacion di Aruba? Te prome cu e sancionnan nobo aki a bin na vigor, Citgo Aruba su operacion ta wordo financia door di e benta di productonan petrolera di Citgo cu mester paga PDVSA pa e crudo procesa. Mensualmente, PDVSA ta autoriza Citgo Petroleum pa paga PDV-Holding cierto suma pa varios entidadnan incluyendo pa Citgo Aruba Holding por cubri gastonan di operacion di su tres filialnan na Aruba. Cu e sancionan nobo esaki no por mas. Citgo Petroleum mester deposita tur e suma pa e crudo procesa di PDVSA den un blocked account. Pa Citgo Aruba Holding haya e placa necesario pa su operacion, OFAC mester wordo convensi cu PDVSA no wordo beneficia y asina otorga un licensia pa Citgo Aruba.

Mester recorda cu PDV-Holding ta un compania di Delaware cu ta donjo di Citgo Petroleum Holding. Citgo Petroleum Holding ta e donjo di Citgo Petroleum Refinery y tur e bienes di Citgo Petroleum Company. Citgo Aruba Holding ta resorta bou di PDV- Holding, cu tambe ta un compania americano, unda Citgo Aruba Holding ta donjo di Citgo Aruba Refinery, Citgo Aruba Marine y Citgo Aruba Terminal. E companianan aki ta lease e facilidadnan for di Refineria di Aruba N.V. (RdA).

Finalmente, nos ta desea di enfatisa un biaha mas cu e Proyecto di Citgo Aruba como Upgrader di crudo extra pisa di Venezuela ta uno di sumo importancia pa Venezuela como pa Aruba. No tin duda cu e Proyecto aki lo sigui, pero pa awor nos ta den un fase unda geo-politica ta causa un paro di e Proyecto aki temporalmente. RdA, GoA y Citgo Aruba ta den discussion constante cu varios instancianan internacional pa sigura cu Citgo Aruba haya e fondonan necesario pa sigui cu e Proyecto di Upgrader y asina reactiva Fase 2. Nos tur ta trahando cu determinacion pa realiza e Proyecto tan importante aki pa ambos pais.

