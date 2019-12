Sanccion pisa riba Rusia debi na Doping

E agencia mundial Antidopaje (WADA) a anuncia cu unanimemente ta suspende Rusia di e principal competencianan deportivo internacional durante cuater aña pa motibo di su incumplimento riba e tereno di doping. Un comision di WADA a sugeri varios sancion debi cue Agencia Ruso Antidopaje no a coopera durante e investigacionan riba e tereno di deportivo Ruso. E comision ehecutivo di WADA a dicidi pa mantene e recomendacionan durante reunionnan di Lausana, Suiza na cuminzamento di e luna aki. Rusia awo tin 21 dia pa acepta e decision aki of entama un caso serca e Tribunal di Aribitraje Deportivo. Si keda confirma e decision aki ta nifica cu Rusia no por participa den e Weganan Olimpico di otro aña na Tokio. Di otro banda, FIFA no a duna respondi di inmediato riba e solicitud aki tambe riba e decision di WADA pa loke ta e participacion di Rusia durante e Copa Mundial di Qatar 2022. E prohibicion a aki a bini debi na e inconsistencianan riba datonan pidi dor di organismo data for di 2019 y 2016, caminda cu a keda descubri un red di doping deportivo. Segun WADA a keda comproba cu Rusia tabatin un conspiracionnan cu atletanan y funcionarionan deportivo pa tin un programa di doping scondi. E resultado di esaki a conduci na sancionnan, incluso e hecho cu ningun ekipo Ruso tabata presente den e Wegnan Olimpico di Invierto di 2018 caminda algun di e atletanan a wordo obliga na competi bao di un bandera nuetral. E ultimo prohibicion ta laga porta habri pa atletanan Ruso por demostra cu nan no ta contamina pa escandalonan pa competei como atletanan neutral.

