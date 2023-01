Su Mahestad Rey, y Su Mahestad Reina Máxima y Su Altesa Real

Prinses van Oranje ta di bishita na Aruba dia 30 y 31 di januari venidero. Durante e dos

dianan aki e citionan San Nicolas y Oranjestad lo ta punto di enfoke.

Programa San Nicolas

Dialuna 30 di januari, e delegacion Real hunto cu Gobernador di Aruba, Su Excelencia señor

Alfonso Boekhoudt y secretario di estado, Señora Alexandra van Huffelen lo bishita e districto di

San Nicolas pa sumergi den e cultura di San Nicolas.

Tributo Boy Ecury

Den oranan tempran di atardi, e scolnan di San Nicolas lo tin e oportunidad pa yama e

delegacion Real bon bini ora cu nan yega pa 3.25 pm. Na Filomena College Basisschool y

Filomena College Mavo lo tuma lugar e Obra Teatral ‘Op Zoek naar Boy’ cu ta un cooperacion

di Colegio San Antonio, Filomena College, Muchila Creativo, Sticting Monumentenfonds Aruba,

MBO Media College Amsterdam y Stichting Cultuurgeneratie. Hunto cu esaki lo pone atencion

na e mural di Boy Ecury cu ta un tributo na e hoben heroe cu a fayece 6 november 1944.

Bishita na Museum of Industry

Despues e delegacion Real lo cana riba e plenchi di Misa Santa Teresita. Aki nan lo wordo

compaña door di muchanan di scol basico y artistanan bou di guia di Sr. John Freddy Montoya

y Sra. Lupita Bernabela den dirrecion di Museum of Industry. Na Museum of Industry,

Fundacion di Museo Arubano lo ofrece un splicacion na e delegacion Real di e diferente

desaroyonan economico cu Aruba a experiencia, manera esaki ta desplega den e museo.

Centro di San Nicolas

For di 4.15 pm, e Famia Real lo ta canando den centro di San Nicolas pa admira e diferente

mural cu ta dorna e edificionan di e centro di ciudad. Lo termina e recorido den centro di San

Nicolas na Nicolaas Store pa 4.45 p.m. cu un show bou di encargo di Sr. Freddy Tromp pa

mustra e talento hubenil di Aruba.

Programa cultural na Oranjestad:

Dia 31 di januari e delegacion Real lo sigui experiencia e rikesa y diversidad cultural di nos pais.

Esaki iniciando na feria cultural na Plaza Padu y despues pa Bon Bini Festival na Fort Zoutman.

Plaza Padu

E delegacion lo yega pa 7:00 p.m. na plaza Padu na unda nan lo wordo saluda pa un grupo di

mucha aliña pa yama e delegacion Real bon bini. Despues ta sigui pa un mercado cu diferente

artesano na Aruba. Asina nan por cera conoci cu artesanonan cu ta traha diferente producto

autentico manera hoya, rom, producto pa cas, bela, cos dushi y tas unico. Despues di a bishita

e mercado riba Plaza Padu e delegacion Real lo experiencia un produccion spectacular. Ta

trata di un show di baile y musica duna pa artistanan conoci. Ta trata artistanan Chris Kross,

Johnny Schaarbaai, Christopher Rudolfo, Denny Loefstop, Edjean Semeleer, Susjaira Kerpens

y bailarina Liselotte van Doorn. Despues ta sigui cu presentacion di baile festivo di Club di

Movimiento bou guia di Samantha Westera-Juppa cu lo guia e delegacion Real pa e

festividadnan na Bon Bini Festival. Publico lo tin e oportunidad di por sigui e festival di Bon Bini

tambe riba Plaza Padu por medio di pantaya cu lo ta disponibel transmitiendo esaki.

Bon Bini Festival:

E festividadnan ta sigui pa 7.20 p.m. cu e tremendo Bon Bini Festival na unda lo duna un

presentacion extenso di Aruba su historia y folklore. Finalmente lo clausura e anochi cu un

parada carnavalesco acompaña pa grupo di brass band cu lo guia e delegacion Real na nan

salida.

Invitacion special

E Comision Bishita Real ta invita e comunidad completo pa presencia e festividadnan na San

Nicolas y Oranjestad y pa forma parti di e celebracion Real aki. Bin celebra nos isla y nos

diversidad dia 30 y 31 di januari!