Diamars ultimo dia 21 di december 2021 San Nicolas Taekwondo Center tabata tin na Cena di Pascu pa su atletanan na “Renaissance Convention Centrum”. Un invitashon tambe a bay pa e mayornan y famia di e atletanan. Un total di 80 personanan a bin na a Cena di Pasco aki. Master Eric Barry a hiba palabra prome bisando danki na e mayornan pa duna nan confiansa door di laga nan juinan bin train durante e situashon di Covid 19 cu ta pasando na Aruba. Master Eric Barry hunto cu Instructor Shaquille Barry a zorg pa tur prevenshon durante e lesnan pa bai bon durante e anja 2021. Sin cu atletanan por a hanja e malesa na skol. Tambe a papia den importancia di Formanan (Poomsea) den e sport di Taekwondo na unda e atletanan den luna di Juli 2021 y December 2021 a pasa pa nan examen pa color di Faha. Master Eric Barry a keda splika cu e theoria di e sport di Taekwondo ta masha importante. Tambe Master Eric Barry avisa cu den anja 2022 lo focus mas den combate, pero sin kitando cu Poomsea ta keda importante. E sport no ta solamente un sport di combate pero un Martial Art unda forsa, respect y disciplina ta hunga un rol hopi grandi den e sport. Prome cu a come e dushi cuminda Sra. Catherine Barry a resa bisando na dios danki pa por guia e scol den aña 2021. Tambe danki na e cuminda kiko a wordu traha pa e anochi, e man nan cu traha e cuminda y pa keda protecha nos durante e situashon di Covid 19 pa otro aña. Despues di come 25 basketnan di Pasco yen di comestibles a wordu otroga na e 25 famia cu tabata presente cu nan jui of juinan. Un danki special ta bai tambe pa Sra. Sue-Ann FORTIN y co workers cu a sirbi e grupo na e cena di Pasco. Cu saki Master Eric Barry y Instructor Shaquille Barry hunto cu e atletanan di San Nicolas Taekwondo Center ta desea henter pueblo di Aruba un Bon Pasco y Prospero Aña 2022. Cu dios guia y protecha tur hende den nos bunita Isla di Aruba.

