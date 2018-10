San Nicolas Taekwondo Center a sali best team den e Aruba Caribbean Classic Taekwondo.

Diasabra ultimo Master Eric Barry di San Nicolas Taekwondo Center su team di 7 atleta a bringa y a gana varios pelea cu a pone cu San Nicolas Taekwondo Center a logra gana e copa di Best Team. Master Augie Tromp Vice Presidente di Aruba Taekwondo Bond ARTBO a habri e campeonato pa asina nos por a cuminsa.

Master Eric Barry a scoge e siguiente atletanan pa bringa pa e copa di Best Team:

Jimmy Constant, Agnes de Graf, Darisha Molina, Jonathan Charles, Alfonsina de Graf, Shaquille Barry y Bryan Charles.

For di e 7 bringadonan aki ta solamente: Shaquille Barry, Alfonsina de Graf, Jimmy Constant y Agnes de Graf a gana nan pelea. Cu 4 pelea gana y 3 perdi San Nicolas Taekwondo Center a suma un total di 43 punto. Impact Taekwondo Stichting a suma un total di 41 punto. Brazil Taekwondo Stichting a suma un total di 40 punto. E.T.U Taekwondo a suma un total di 39 punto. Stichting Tiger Taekwondo Academy a suma un total di 34 punto. Aruba Taekwondo Academy a suma un total di 25 punto y Noord Taekwondo Center a suma un total di 12 punto.

Brazil Taekwondo Stichting ta felicita Master Eric Barry di San Nicolas Taekwondo Center cu nan logro y tambe ta gradici e 7 scolnan cu a participa y a haci cu e campeonato tabata tin bon nivel di bringadonan.

Brazil Taekwondo Stichting ta gradici Cornel Djaoen di Tele Aruba, Seever Krozendijk di 297Sports y Sr. Di-Estefano Wernet pa nan presencia na e ultimo clasificacion pa Best of the Best 2018.

