San Nicolas su desaroyo no mester depende di solamente hotel

Recientemente Sr. Andres Hernandez a cataloga Sr. Booshi Wever di ta contra e proyecto y desaroyo di San Nicolas, door di constantemente tin critica ariba e proyecto y desaroyo di San Nicolas. Sr. Booshi Wever ta splica di su banda.

En berdad cu San Nicolas mester di un desaroyo pa por trece bida pa San Nicolas, pero ta hotel so ta e unico desaroyo pa San Nicolas? Esaki, segun Sr. Wever ta un falta di vision. El a sigui bisa cu ta hopi straño cu Sr. Hernandez pa 8 aña largo a apoya un gobierno, AVP_POR, unda cua masacra e pueblo di Aruba, y prome cu esaki AVPPDROLA cu a yena nos pais cu hotel, cu garantia y negociando cu mafiosonan, e tempo ey el a keda keto, pasobra cu ta su partido tabata den gobierno segun Sr. Booshi Wever.

Tempo cu e gobierno di AVPPOR a boycotea IMSAN, no solamente Sr. Hernandez a keda keto, pero el a apoya e boycott aki. Y awo e kier tilda Sr. Wever di ta keto, pero Sr. Wever ta bisa cu UPP tabata e prome pa protesta contra di e cambernan di St. Regis. Dus no por bisa di ta keto. Pero Sr. Hernandez no solamente tabata keto, pero e tabata apoya e massacre cu e pueblo tabata sufri, segun Sr. Booshi Wever. Un biaha mas, San NIcolas mester di desaroyo, pero no por tin un otro opcion, y esaki ta falta di vision. Unabes cu tin Sr. Otmar Oduber, cu ta hiba e politica di “verdeel en heers”, unda cu antes tabata tin un incertidumbre, den e refineria unda cu partido MEP tabata bisa cu e ora cero a yega cu e refineria mester wordo habri, y di otro banda, AVP tabata bringa pa corta esaki. Aki ta caminda cu Otmar Oduber a bin como e gran salbador, el a bin cu Bahia Principe. San Nicolas merece miho.

Actualmente tin e mesun situacion, unda cu den prome instancia AVP a duna Otmar Oduber un cara abao. El a bay cu Mike de Meza Santo Domingo, cu despues no a bay door. Awo atrobe Otmar Oduber ta bin cu e gran salbador, ta bin cu dos mega hotel All Inclusive. A penas dos aña pasa el a fulmina contra di All Inclusive, awe pa probechonan partidista y oportunista, kier bin cu un mega All Inclusive pa San Nicolas. Y esaki ta loke e pueblo di San Nicolas mester realisa, vooral San Nicolas Business Association, unda cu e pueblo di San Nicolas tin sed pa desaroyo, pero un minister pa motibonan electoral, pa probecho oportunista kier bin duna e pueblo, cu tin sed, ta dun’e boter bashi, enbes dun’e awa. Cu e speransa cu aki poco tempo tin awa.

Pakico no a cuminsa trece un desaroyo poco poco. E peliger mas grandi di henter e mega proyecto aki ta, ta e importacion di e tantisimo stranheronan pa Aruba, unda lo purba di crea trabaonan, of yuda paisnan cu tin desempleo grandi, unda cu tin problemanan social grandi, pa trecenna Aruba. Esaki ta locual cu Sr., Booshi Wever, di UPP ta contra. Ni cuanto cu Sr., Hernandez, cu kisas tin probecho comerical di su propio negoshi. Loke ta pasando cu San Nicolas ta algo sin vision, cu no por ta un quick fix. San Nicolas mester di un plan grandi, cual UPP tin. Ta di lamenta cu Sr. Henrandez no ta menciona e alternativanan cu UPP a bin cu nan. Alternativanan, cu den concepto di Sr. Wever, ta mas realistico y mas facil cu un mega All Inclusive Hotel.

Haci San Nicolas un ciudad di residencia, mescos cu Den Haag, pero e ta e ciudad residencial. Trece e gobierno pariba, trece e oficinanan di gobierno San Nicolas. Despues di un construccion di un edificio grandi di 3 aña mas o menos, esey ta cu vision. Den un siman di tempo ora cu e edificio keda cla, den un siman di tempo lo haya 5 pa 6 mil hende Arubiano, cu ta bin traha na San Nicolas. Hendenan cu tin por lo menos, averahe di 3250 florin. Esaki ta un di e desaroyonan na San Nicolas. Y e ROP, unda cu partinan cu ta keda den San Nicolas, ta keda pa turista. Pakico no ta reserva partinan pa areanan di tecnologia halto, unda nos hobennan por haya trabaonan di nivel halto, enbes di ‘cheap labor’, cu nan lo gana.

