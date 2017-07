San Nicolas mester haya miho participacion economico

“Mi sa uza e palabra “Fairshare” hopi den contexto di San Nicolas y e resto di Aruba cu desaroyo economico y GDP per capita growth. Mi ponencia politico ta pa San Nicolas haya un miho participacion economico den nos democracia Arubiano. Pero ban analisa un rato e discrepancia entre sector priva y publico,” segun candidato riba lista di MEP, Rudy Richardson.

Guera contra trahado

Richardson ta continua: “Tin un desbalansa significativo den HORECA (Hotels, Resorts and Casino’s) compara cu esnan den servicio di Gobierno. Si nos saca e ‘hoog geschoolden’ di e aparato gubernamental nos ta wak un desbalansa enorme. Nos di Movimiento Electoral di Pueblo semper a purba di mantene e gap ey mas chikito posibel, pero e ultimo 8 añanan Gabinete Eman a orkestra un guera contra e clase trahado di Aruba. A duna un grupito tur e poder financiero y a sacrifica nos clase trahado. Un persona trahando den hotel no tin entrada fiho manera un ambtenaar, no tin voorjaarspremie, bashipremie y najaarspremie ni vakantieuitkering of dertiende maand.

Cheap labor

Gobierno di AVP tampoco a ahusta e tabelnan di impuesto, mucho menos e minimumloon e ultimo dos periodo di gobernacion, al contrario a gasta riba 560 miyon di ATA sin cu nos trahadonan den HORECA a haya nan fairshare di return pa e placa hinca pa promove Aruba su unico pilar economico. Nos ta wak un discrepancia grandi den e minimumloon y bestandsminimum. Un abuso total pa sobrevivi bao di e maneho neoliberal di Sr. Eman. Esta un abuso cu nos hendenan mester a hasta acepta trahadonan ilegal combina cu ontheffing di Minister Paul Croes. Competencia inhusto contra nos clase trahado local y e fenomeno di cheap labor cu a sigui aumenta e ultimo 20 añanan.

MEP cu solucionnan

Nos di MEP lo percura pa mas stabilidad laboral, proteha nos localnan di abusonan laboral y percura pa nan tambe haya nan fairshare den progreso economico/financiero. Mester explora e posibilidad di un siman di trabao di 40 ora pa frena e problemanan social. Tambe mester reduci mas tanto e fenomeno di cheap labor, reorganisa nos mercado laboral y inverti den on-the-job-training mas tanto posibel. Lo mester crea oportunidadnan specialmente pa hobennan cu ideanan innovativo. Baha impuesto directo y traha mas riba impuesto indirecto pa por laga tur hogar na ARUBA cu mas placa pa mantene nan calidad di bida. E reto aki mester por hunto cu comercio, gremio y sindicatonan y otro stakeholders den nos comunidad. Mester vota CONSCIENTE di 22 di September venidero pa por salba e clase trahado di mas pobresa y un bida marginal. Hunto nos por crea un miho redistribucion di nos economia y reduci pobresa y trece mas prosperidad pa un y tur biba na Aruba.