San Nicolas lo ta un biaha mas e centro di un explosion di Arte

Despues di un exitoso Aruba Art Fair na 2016, cu a conta cu mas di 10.000 bishitante y participacion di mas di 150 artista local y internacional, Pure Aruba Events Foundation ta preparando pa presenta e segundo edicion di e festival di arte mas grandi cu Aruba a conoce.

Ya caba mas di 100 artista y artesano local y internacional a inscribi pa participa na e siguiente art fair cu lo tuma luga 24 pa 26 di November 2017 den e cayanan di San Nicolas. Tambe e aña aki 12 artista internacional conhuntamente cu 4 artista local lo laga nan estampa atras pa medio di e asina yama “murals,” posicionando Aruba na nivel internacional un biaha mas pa loke ta trata e disciplina di Street Art.

E focus e aña aki lo wordo accentua tambe riba e turista en busca di un exposicion di cultura y arte, musica y bailenan, canto y tur lo demas cu ta trece lo artistico di e habitante di Aruba, combina cu artistanan na nivel internacional. Paketenan special ya caba a wordo reserva dor di diferente hotelnan na Aruba pa e turistanan cu lo ta bishitando e isla. Lo tin tournan special pa trece e bishitante mas cerca di e cultura di Aruba y na mesun momento, observa e tremendo manifestacion artistico di e miho artistanan cu lo ta na Aruba pa pinta e murals, den nan mayoria artistanan 3D.San Nicolas sigur un biaha mas lo haya un toke di transformacion. Dies diferente edificionan lo wordo transforma cu piesanan colorido y yamativo crea pa artistanan local y internacional di entre otro Spaña, Italia, Portugal, Kazhakstan, Alemania, Belgica y Hulanda.

Na caminda pa e weekend di e feria, Aruba Art Fair ta organisa algun proyectonan artistico pa comunidad. E aña aki un bes mas lo tin e proyecto ART EXPRESSION, unda cu hunto cu partnernan strategico, ta envolve hobennan pa siña conoce nan mes a traves di pintura y creacion y ta percura pa scolnan participante ricibi un canvas di 2×3 meter pa asina desplega e tematica “Kico San Nicolas ta pa Bo?” E proyecto ta conta cu participacion di mas di 25 scol, YMCA, Da Vinci Academy y varios otro instancianan, entre otro Cedes, cu ta un scol pa muchanan cu Autismo y Down Syndrome. E canvasnan lo wordo exponi durante e Feria di Arte. Debi na su exito comunitario, e division aki di Aruba Art Fair a crece mas e aña aki. Tur canvas lo wordo entrega na e scolnan y lo wordo exponi durante e feria riba dianan 24,25 y 26 di November.

Tambe lo tin un competencia di fotografia titula NATURE & FACES. Tur fotografo ta keda invita pa participa cu nan miho potret di e caranan di Aruba of e naturalesa di Aruba. E 5 finalistanan di cada categoria lo wordo selecta pa e editors-in-chief di Aruba Nights Magazine, Express Magazine, Focus Aruba, Island Temptations Magazine, Xclusivo Magazine, un representante di Aruba Tourism Authority y un representante di City Hall Doral Florida. E seleccion di potret aki lo wordo exponi durante e feria di arte y e dos ganadonan, un di cada categoria, lo wordo selecta pa e bishitantenan di e feria a traves di un sistema di voto digital. E dos potretnan ganado lo wordo transporta pa Florida y lo wordo exponi y poni na benta den e prestigioso edificio di City Hall Doral, Florida pa un temporada di un aña.

Naturalmente, e feria di arte no lo ta completo sin e “street performances” den e cayanan di San Nicolas. Manera aña pasa, tur bailarin, musico, cantante, poeta, actor y tur artista cu di un of otro manera ta desea di duna un presentacion durante e tres dianan di e feria, ta invita pa registra a traves di e website www.arubaartfair.com pa asina hunto nos engrandece e evento cultural aki.

Calling all artists:

Aruba Art Fair ta extende e invitacion na tur artesano y artistanan local, cu no a logra registra ainda, pa haci esaki mas pronto cu ta posibel. Performing artists tambe ta wordo yama pa participa y inscribi. Specialmente pa e competencia di Fotografia y esunnan cu ta participa den e Fashion meets Arts, na unda tur ta uni pa haci un mundo di fantasia y moda.

Pa mas informacion con pa inscribi, participa of simplemente ta parti di Aruba Art Fair, bishita nos website www.arubaartfair.com