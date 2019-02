San Nicolas cada bes mas cerca di conoce un desaroyo cu e area por sostene!

Minister encarga cu Infrastructura sr. Otmar Oduber conhuntamente cu Minister encarga cu Turismo sr. Dangui Oduber, a tene un encuentro cu prensa pa trece informacion detaya na comunidad tocante e procesonan y plannan andando pa locual ta desaroyo hotelero na San Nicolas y e plan maestro di desaroyo pariba di nos Isla.

Den cuadro di e proyecto aki tin diferente raportnan cu tabata den preparacion manera e raport di e impacto social di e proyecto y tambe raport riba e impacto cu un proyecto asina aki lo por tin riba medio ambiente conoci como e Milieueffectrapport (MER), cual draft a wordo haci conoci recientemente.

Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente a hacie un obligacion pa scucha Non Governmental Organizations (NGOs). NGOs ta haya e oportunidad (contrario cu antes) pa wak e rapport prome cu esaki wordo entrega oficial na Gobierno. Esaki ta netamente locual cu a tuma luga dos siman pasa. Pues na momento cu a duna e participacion na NGOs pa por duna nan comentario cu tincu wordo inclui den e rapport, esaki sali den publicidad y por medio di medio social a bay pa comunidad.

Deadline cumplimento cu condicionnan 18 di februari

Diarason siman pasa e raportnan a wordo entrega na Directie Infrastructuur en Planning (DIP) y diabierna pa documentonan pa e aspecto di financiamento di e proyecto tambe a wordo entrega, considerando cu dialuna 18 di februari ta e fecha stipula pa cumplimento cu e condicionnan pa loke ta trata e erfpacht cu lo mester wordo duna pa e proyecto aki. Siguientemente lo haci evaluacion di e documentonan aki pa mira si tur locual cu a wordo pidi a wordo entrega di parti di e desaroyadornan y e documentonan aki lo bay pa e departamentonan concerni pa evalua.

Importante pa comunidad ta informa cu e proyecto aki no ta uno ‘ad hoc’ y ta algo planifica no di awo. E area caminda cu e hotel aki lo bin ta un area designa ya pa 10 aña caba como un area pa un desaroyo turistico hotelero. Den e Ruimtelijke Ontwikkelingsplan (ROP) nobo cu ta drenta na vigor otro luna esaki tambe ta asigna como un area turistico di desaroyo economico. Adicionalmente Gobierno actual a gara 70% di e area cu den e ROP anterior tabata destina pa desaroyo economico y a transforma esaki den area protegi como parti di nos naturalesa. Pa evita locual cu tin den e area di Palm Beach, cual ta e cantidad di construccion sin control di diferente centronan comercial etc. cu a tuma luga, pa falta di planificacion.

Ley All – Inclusive

Na 2016 a pasa ley di All-inclusive den Parlamento, na juli 2018 e ley aki a wordo publica oficialmente caminda cu ta hacie posibel pa bo por tin un resort. Den e ley aki a wordo planifica cu e unico area na Aruba cu lo por haya un resort All-inclusive pa motibo di e falta di desaroyo cu tin pariba di nos isla ta na San Nicolas.

Minister Oduber a comenta cu cada bes cu ta trata algo na San Nicolas, gruponan ta busca un excusa pa e proyecto no por bay door. El a enfatisa cu Gobierno actual ta esun cu mas a pone presion pa trece balansa entre desaroyo economico infrastructural y medio ambiente. Algun ehempel menciona ta cu despues di 11 aña Ruimtelijke Ontwikkelingsplan met Voorschriften (ROPV) lo bay bira realidad dentro di algun luna, netamente pa salvaguardia e balansa aki. E Ley di proteccion di medio ambiente ta bayendo pa Raad van Advies (RvA) dentro di algun siman, a bin cu ley di prohibicion contra materialnan dañino na nos comunidad, a duna respet bek na comision flora y fauna poniendo personanan capacita den e comision pa duna conseho tur siman riba proyectonan di Gobierno. Den e Raad voor de Ruimtelijke Ontwikkeling tin envolvimento di diferente organisacion manera NGOs hunto cu desaroyadornan pa nan duna conseho riba ehecucion di e ROP entre otro. E Gobierrno aki a para pa defensa di medio ambiente, pero tambe ta para pa crea un desaroyo real pariba di nos isla! Pues pueblo por confia cu un bes mas lo respeta e aspecto natural pa percura cu tin balansa entre desaroyo economico, infrastructural y medio ambiente.

