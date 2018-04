San Nicolas Bussines Association lo bin cu vision y cambionan positivo

Den pasado e asociacion aki no tabata permiti di tuma cierto decisionnan , caminda cu awor aki un cambio ta cuminsa tuma luga unda lo bin cu un vision pa prome biaha di kico San Nicolas tin mester. Riba esaki varios meeting importante a tuma luga hunto cu otro instancianan. Presidente di San Nicolas Bussines Association, Sr. Anthony Hernandez, ta amplia.

No solamente San Nicola sino tur esunnan pariba di brug lo beneficia, caminda cu nan ta bezig cu Imsan, RDA, Gobernador y di 17 di mei nan lo reuni cu Prome Minister, unda cu ta introduci formalmente e vision ‘San Nicolas City of Innovation and Culture’.

Nan ta poniendo no solamente locual cu ta existi sino cu tambe tin proyectonan cu tabata on hold pero cu awo lo bay cuminsa. Ta purbando di hinca tur esaki den colaboracion.

Pesey e reunion cu Prome Moinister ta hopi importante caminda cu e ta papia di innovacion special na San Nicolas y a trabes di esaki nan kier tende di e Ministernan concerni con lo por delinea tur esaki hunto y wak te na unda por bay.

Caso di refineria no por keda depende riba dje mas, anto riba esaki ta bin cu e desaroyo aki cu ta e plan B unda tin hopi cos chikito, pero e principal ta por ehempel cu San Nicolas tin mester tin un incentivo fiscal pa por atrae cierto invercionistanan local y di afo.

Esaki a wordo haci caba y practicamenta a keda cla unda kisas tabata tin desacuerdonan, pero awor aki tin e pensamento cu tur cos no por ta perdi. Mester haci un esfuerso cu a wordo haci door di gobierno, pero di nan tambe, y wak con por ahusta e tipo di formato aki cu lo bay wordo presenta na Minister Xiomara Ruiz- Maduro. E formato aki ta wordo uza actualmente den diferente caminda y paisnan den Comunidad Europeo.

Pa ultimo cu esaki kier purba di adjust e programa aki den un forma limpi cu ta di acuerdo cu tur e comunida Europeo y mundial. Crea un vinculo of un instrumento pa por logra un investment y cambia San Nicolas su situacion actual, segun Sr. Anthony Hernandez, presidente di San Nicolas Business Association.

