E prome reunion di conseho di Minister a tuma lugar na San Nicolas na unda tur minister tabata presente hunto cu e directornan di e departamentonan concerni, Sr. Errol De Freitas, presidente di San Nicolas Business Association (SNBA) a expresa di ta sumamente agradecido cu gobierno a organisa nan prome reunion na San Nicolas. Segun sr. De Freitas, nan tin dos luna ta traha riba e reunion aki cual ta e di cuatro entrevista, cu e focus riba “low hanging fruits”. Durante e reunion SNBA a a trece tur e preocupacionnan di mas serio pa gobierno di cual gobierno a tuma nota cu tur seriedad.

SNBA tambe a duna un update di loke ta pasando no solamente den Seroe Colorado cu e proyectonan pero tambe kico ta pasando cu e casnan den Seroe Colorado. Mirando cu e plan di gobierno ta pa caba cu e hotel na San Nicolas, ta importante pa embeyece e resto di e lugar tambe. Sr. De Freitas a expresa cu e proyectonan cu a wodo treci dilanti ta hopi ambisioso, ta papiando di e cabamento di e caya principal y e tereno di refineria pa wak kico por haci. Tin hopi proyecto den pipeline di cual ya a deal cu 5 di nan caba y tabata proyectonan hopi bon hinca den otro.

Nos ta avisa pueblo di San Nicolas pa prepara paso e “time for San Nicolas is now” y lo bay wak e cambio inmediatamente. E casnan den ruina cu tin links y rechts unabes bo drenta Colony y pasa e afkickcentrum mester wordo drecha y mester busca un doño pa nan. Unabes logra drecha e bario completo, e lo haya mas balor y lo crea mas interes den esnan cu ta buscando un cas. Na e momento aki no tin hopi peticion di hende pa bin biba pariba y tin mas di 150 cas eynan den ruina. Drechando e casnan aki, lo yuda e caha di gobierno y na mes momento e lo eleva e bario ey.

Di parti di gobierno, tur minister tabata presente na e reunion aki, cu ta hopi importante, tur directeur di departamento concerni tambe tabata presente cu tabata bon pa inversionistanan por haci pregunta. Pa loke ta e preocupacionnan di banda di SNBA, tur a wordo contesta. SNBA lo keda pendiente pa un siguiente reunion y pa e inversionistanan cu ta cla pa presenta pa San Nicolas.

“Nos ta sumamente agradecido y optimista pa habri un aña di e manera aki. Nos lo sigui informa pueblo di San Nicolas, nos miembronan di SNBA y comunidad en general” sr Errol De Freitas a expresa.