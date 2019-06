San Nicolas Business Association a sinta cu inversionistanan di Baby Beach Resort San Nicolas

E Organisacion San Nicolas Business Association (SNBA) a reuni e siman aki cu Three Rivers Real Estate, kende ta e grupo di inversionista/desaroyadornan di Baby Beach Resort San Nicolas. Pa hopi aña a papia asina hopi riba e posibilidad pa un hotel na San Nicolas, sinembargo no a logra. Pueblo di San Nicolas no kier a sinta warda pa un Gobierno bolbe bin cu promesanan y no cumpli cu ne. Pa e motibo aki Gobierno a percura pa guia henter e proceso na un forma hopi serio y transparente.

Minister di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente sr. Otmar Oduber a splica cu tabatin casi 14 luna di combersacion y negociacion cu a tuma luga, pa logra e gran proyecto aki cu lo ta tremendo pa economia di Aruba y sigur San Nicolas.

Pa locual ta e tema di desaroyo hotelero na San Nicolas, Minister Oduber a splica cu tabatin combersacionnan cu a tuma luga caba anteriormente cu SNBA caminda cu a scucha kico nan tabata mira y kico nan ta desea di e proyecto. E puntonan aki a wordo inlcui tambe den dialoga cu tabatin cu e grupo di desaroyadornan.

Presidente di SNBA no tabata na Aruba pa forma parti di e reunion pero su Vice President y henter e ‘board’ tabata presente den un reunion cu a bay den un ambiente positivo. Pa cual cu hopi entusiasmo a tuma nota di e presentacion tocante e proyecto y alabes a haya oportunidad tambe “one on one” cu e desaroyadornan pa haci pregunta, ventila nan pensamento y ideanan di kico nan mes ta spera, oportunidadnan y retonan pa loke ta trata desaroyo na San Nicolas.

Comments

comments