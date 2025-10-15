Shonnan amante di domino, fin di aña ta yegando y manera di custumber e palacio di pega piedra aya net ne grens di Calabas y Kudawecha a cuminsa brouw nan actividadnan p’e temporada di Pasco! Diabierna awor, 17 di october, cuminsando pa 8’or di anochi, e mundialmente famoso Domino Square Garden lo estrena otro torneo sin igual, esta e formato di 5 X 5 TEAM! Participantenan den e evento aki lo ta nada menos cu e autor y experto den 5 X 5 TEAM, esta Biba Lekker DT bou guia di capitan Trimon; e trabuconan di pariba di brug Pariba Legends, y tambe como di tres ekipo e inigualabel Sero Blanco DT!
E formato di 5 X 5 TEAM t’e fruta dje mente diabolico di capitan Trimon, kende den pasado ya a yega di experimenta cu e concepto aki te cu el a prefecion’e y awor lo estrena esaki den un “pilot project” na e mundialmente famoso Domino Square Garden. Mas cu claro cu gerencia di Domino Square Garden ta mas cu ansioso y orguyoso pa estrena e concepto aki na publico en general. Nos a haya un spicacion amplio via voicemail di capitan Trimon, y nos lo purba di reproduci esaki en corto aki den e relato aki: na cuminsamento lo tira lot pa determina cua t’e dos teamnan cu lo cuminsa e torneo. Nan lo tin cu hunga riba 5 mesa contra otro, dus cada team ta manda 10 hungado (5 x 2) bay guera. E encuentro, sinembargo, lo dura segun un limite di tempo stipula, usualmente 20 minut. Ora klok bati, wega ta stop, e puntuacion entre nan ta ser nota, y segun e schedule cu a resulta dje lot inicial, e team na turno ta subi mesa y e siguiente tanda di tempo stipula ta cuminsa. Dje forma aki, despues dje rotacion stipula pa a laga tur ekipo hunga e mesun cantidad di wega, e campeon ta ser determina door di suma tur puntuacion, caminda e team cu mas punto ta bira e ganador.
Pues shonnan, diabierna awor ta mustra di lo bira un sambombaso di partido! Manera di custumber, entrada lo ta completamente gratis y durante halftime e pasapalonan lo core totalmente por nada! Bini un bini tur, diabierna awor, 17 di october, cuminsando pa 8’or di anochi, ne inauguracion di torneo 5 X 5 TEAM n’e palacio di pega piedra, e mundialmente famoso Domino Square Garden! Yegaaa!