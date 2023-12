Calabas/Kudawecha – Shonnan, e weekend aki cos lo ta cayente cayente aya n’e unico y mundialmente famoso Domino Square Garden aya na Kudawecha cu Calabas! Dos encuentro solido ta warda tur fanatico di bon domino. Pa cuminsa, diabierna awor, esta 8 di december cuminsando pa 8’or di anochi, lo tin e candeloso encuentro entre Pluma Gang DT y Biba Lekker DT. Biaha pasa, den nan anochi di salida oficial, Pluma Gang a ranca sali duro y aplasta e “Pegapiedranan” di Pariba di Brug, esta Pariba Legends DT! Awo, den nan di dos encuentro, nada menos cu e temerarionan di Biba Lekker lo mester bay deal cu e guynan cu pluma “brabo” riba un anochi all out. Shonnan, wanta duro, pasobra locual Pluma Gang a demostra ta cos di tuma na serio sigur sigur.

Anto diadomingo, ay diadomingo … E grupo famoso di Team Snor lo bolbe tene nan anual torneo “Nos cu Nos”. Diadomingo atardi, 10 di december, cuminsando di 4’or di atardi, ful Team Snor lo midi forsa cu otro pa wak ken ta bay cu e wisselbeker e biaha aki y tumba Dr. Tico Dirks y su patna Tony for di nan trono. Manera ta di custumber caba, entrada pa tur dos evento ta completamente gratis, y snacks y pasapalonan lo ta totalmente por nada durante halftime. Bini un bini e weekend aki tur n’e sambombaso di domino aki, cuminsando diabierna 8 di december pa 8’or di anochi cu e encuentro espectacular entre Pluma Gang vs Biba Lekker, y diadomingo 10 di december atardi cuminsando pa 4’or p’e clausura di e exitoso aña di Team Snor cu nan encuentro “Nos cu Nos”. Yega!