Cas Princesa Aruba tabatin 3 representante na Mini World 2025 na Republica Dominicana.

Hailey Comenencia Baby World Aruba 2025, Samantha Romero Preteen World Aruba 2025 y Xamarah Anthonij Mini World 2024 como invitado special.

Cu orguyo Cas Princesa Aruba ta felicita y anuncia cu despues di 10 aña e corona di Mini World ta bin Aruba. Tabata un siman extenso caminda tur tres reina a briya cu cariño, elegancia y disciplina den tur e grupo di mas cu 16 pais.

Durante e anochi final, Samantha Romero a sa di conkista e corona maximo di Preteen World 2025.

Hailey a representa Aruba na un forma unico y bunita y a keda cu e sherp di Princess World mientras cu Xamarah a haci un bunita despedida. Aruba su nomber a resona den grandi.

Tabata 10 aña pasa cu Mia Mccollum a gana e corona como e prome Baby World. Por mira mas informacion riba e pagina di Mini World 2025 y Cas Princesa Aruba riba Instagram.