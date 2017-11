Salud di pueblo ta den su mesun man

Dia 14 di November ta Dia Internacional di Diabetes pa cual Ibisa ta trahando duro pa haci e pueblo consciente pa cuminsa come saludabel y move mas pa preveni pa cual aki Sra Iraida Thijzen, Hoofd Afdeling Gezondheid na IBiSA ta splica.

Ibisa lo duna tips di con pa preveni pa no haya e malesa ey y si bo tin e malesa ey caba, con pa preveni pa e no yega na complicacion.E tin un impacto hopi grandi ariba bo bida, como famia y como persona tambe.

Gobierno a hasta bin cu e maneho di no paga belasting ariba fruta y berdura, gobierno a traha un Linear Park, banda di e brug di Speransa tin hasta ekiponan, tin espacio pa cana. Na San Nicolas a traha un parke banda di e gate di Valero, na halto. Es decir, tin luganan cu por move, pero e comunidad mes no ta haci esaki y Ibisa, si por compara cu algun aña pasa, tin mas hende ariba bais, y aña pa aña e cantidad di hende cu ta cana, ta sigui crece.Mester siña e muchanan cu movecion y actividad fisico mester ta parti di hiba un bida saludabel, como tambe como saludabel. No huma, no bebe tur e cosnan ey tin un impacto ariba bo salud. Mester purba hiba un balanse ariba nan tur.

Naturalemtne cu conscientisacion di e pueblo y e mayornan, cambio di comportacion, cambio den estilo di bida, no ta facil. Por siña un mucha mas lihe biba saludabel, cu purba drecha un adulto. Pero saliendo for di scol, mester purba tambe na yega e mayornan cu ta haci esey y conhuntamente, no solamente e mayornan, pero conscientisa e comerciantenan pa yuda nan. Wak e salud di e hendenan tambe. Purba propaganda cosnan saludabel.

Ibisa kier educa e hendenan pa cushina mas saludabel y toch ariba un prijs saludabel. Si wak’e bon, e no mester sali hopi mas caro cu no come saludabel.

E cifranan di hende diabetico ta grandi pa cual aki sra Thijzen ta splica dicon mester bira mas activo pa hasi e pueblo mas consciente. Mester ta un tiki mas agresivo tocante diabetes. Tin diferente actividad den ultimo dianan, salida den e bus di salud haciendo checkeonan di salud, ya cu 8% di e poblacion tin un nivel di sucu halto y nan no sa. Si bo no sa, bo no por trata esaki.

E cifra aki ta basa ariba un evaluacion di PWC, cifranan di Steps, cifranan di AZV y cifranan di IDF (International Diabetis Federation) y nan a yega na e conclusion cu e personana cu ta diabetico of prediabetico ta 12.6%, cu ta hopi compara cu otro paisnan na mundo.

Dia 15 di November, Ibisa su bus di salud lo ta na Wit Gele Kruis Santa Cruz y dia 16, nan lo ta na MFA Savaneta unda e publico por pasa check nan salud.

Fundacion Diabetico Arubano ta organisa un workshop pa siña e pashent, pa evita complicacion cu diabetis por trece cun’e. E lo ta duna door di dr. Sharline Vis. Su siguiente dia nan lo tin un les di cushinamento, esun interesa por pasa na Ibisa pa inscribe, segun Sra. Iraida Thijzen, di Ibisa.