Salud : Cannabis terapeutico, remedi of droga?

JOHANNESBURG, Surafrica- Ya ta un paar di luna caba cu Susanne (nomber ficticio) ta dunando su yiu homber di seis aña un tratametno nobo. Su yiu ta sufri di e sindrome di Costello, un malesa straño cu ta provoca malformacionnan fisico y retraso intelectual “Despues di un operacion na su pia, e sedantenan no tabata haci ningun efecto. E no tabata stop di grita. Na momento cu mi a dun’e un gota di azeta di cannabis ariba su lenga, el a calma”. Susan ta afirma cu esaki a cambia nan bida.

E debate ariba e legislacion di cannabis ta den discusion na Surafrica, unda un tribunal di e proviciona di Cabo Occidental (zuid) a considera na final di Maart cu su criminalisacion tabata inconstitucional. Parlamento Sudafricano tin dos aña pa dicidi si e ta adapta e legislacion of no.

Susanne, un mama soltera jong y su famia ta convenci di su uzo despues di a comproba e efecto di cannabis ariba e salud di e mucha. Segun e famianan, despues di un luna di tratamento, “e tabata capaz di hunga su so y ya e no tabata molestia otro muchanan di su scol”.

Ora cu Susanna e tende over di cannabis “terapeutico” pa prome biaha, e tabata masha sceptico. “Mi tabata hari”, Susanne ta splica. “Mi tabata pensa cu hende tabata huma cannabis solamente pa bira halto”.

Pero su prehuicionan a caba na nada, ora cu el a topa cu Gerd Baer, un ferviente defensor di e beneficionan di “dagga”, e bijnaam cu e mata aki tin na Surafrica. Gerd Bader ta sufri di multiple sclerosis y e ta uza e azeta di cannabis pa alivia su dolornan. El a conseha Susanne pa haci esey cu su yiu.

Gerd Bader, di 49 aña, ta cultiva cannabis y ta transforma esaki den azeta pa un grupo chikito na un luga secreto, ya cu e tin miedo di polis.

“Hende ta sufri y muri na e momentonan aki no por warda dos aña pa Parlamento tuma un decision, eventualmente pa legalisa cannabis. Nan mester di dje awo”.

Sinta den su rolstoel, Gerd ta afrima cu e azeta di cannabis “a salba su bida” manera niun otro remedi por a haci esaki.

Awo e ta bende e remedi inusual aki na 600 rand (40 euro) den un boter di dos gram na otro personanan cu ta malo, kende e ta considera su pashentnan. “Mi ta yuda esunnan cu a worod bandona pa dokter. Y p’esey nan ta considerami un criminal”, Gerd Bader ta bisa, indigna.

Posesion, cultivo y consumo di marihuana, incluso den cantidadnan chiktio, ta prohibi na Surafrica y por wordo cera pa esey.

Na final di Juli a cumins aun huicio na Pretoria contra di un pareha deteni pa posesion di marihuana na 2010. Conoci como e “pareha dagga”, Myrtle Clarke y Julian Stobbs lo purba na demostra e virtud di cannabis medicinal dilanti di husticia.

Di otro banda, e comunidad cientifico ta dividi en cuanto e beneficionan medico di cannabis.

Na Januari, e Academia di Ciencia Mericano a propone un prueba di mas di 10 mil trahado publico riba e efectonan di e mata. Aunke cu e ta eficas den kita e dolor den algun caso, expertonan ta sigui pensa cu ainda falta hopi pregunta pa contesta.

Di otro banda, e conseho di investigacion medico Surafricano a cuminsa varios ensayo clinico, segun medionan local.

Pa Shaun Shelly, specialista den politica relaciona cu droga y investigador di e Universidad di Pretoria, cannabis por wordo considera un alternativa si e remedinan tradicional no duna e resultado desea.

“Manera cualkier otro sustancia, e por ta un remedi pa algun persona y un veneno pa otronan”, e ta bisa.

Na 2016 caba ONU a adverti durante un cumbre tocante droga na New York, cu leynan anti- droga mester wordo cambia. Despues di 50 aña di represion, e organisacion internacional a urgi Merca pa reexamina su politica y practica den materia di cannabis.

Varios pais a modifica nan leynan anti droga, cu tabata data, den algun caso, di añanan 70. Na comienso di Juli, Uruguay a bira e prome pais na mundo na legalisa completamente e produccion, distribucion y consumo di cannabis.

