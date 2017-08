Salud: Algun señal cu e curpa ta duna ora cu e higra ta daña

Ta importante pa bo tene na cuenta cual ta e 12 señalnan di alerta cu e higra ta dunabo, pa asina bo ta na tempo pa distingui of evita cancer na higra of cirosis. E higra ta esencial pa hopi funcion den bo curpa y ta e organo solido mas grandi cu bo ta haya de cuadra superior ariba di bo bariga y ta parcialmente protegi pa bo ribchinan.

Debi na su importancia, ta hopi importante pa conoce e señalnan di daño hepatico y pa sa con pa tuma e cuido debido y apropia. Tin mas di 100 tipo diferente di malesanan hepatico y cada un di nan ta manifesta su mes na manera diferente. algun di nan ta hepatitis, malesanan hepatico alcholico, cirrosis y malesanan di vet na higra.

Malesta estomacal

sintomanan comun ta sacamento y nausea, pero tambe e por parce otro malesanan manera intoxiacion alimentario, migraine, mareo, depresion, señal trempan di un embaraso y e mareo door di movimento. E sintomanan aki ta muestra tambe di problemanan renal. Personanan cu daño hepatico ta sufri di nausea persistente door cu e higra no ta capas di elimina loke ta toxico. Nausea por bin tambe door di cambionan constante di metabolismo y digestion.

Cambio den e color di orina

Esaki ta indicacion di daño na e higra manera e aumento di e nivelnan di bilirubina den sanger cu ta haci cu e orina ta bira un color oraño, ambar of te hasta maron. Ora cu e higra no por elimina esakinan, e nivel di bilirubina ta aumenta y esaki ta wordo elimina door di e riñon.



Problema di digestion

E higra ta reduci e gal y si esaki ta daña, siguientemente, tanto e indigestion como e diarea por aumenta. Si tin falta di gal, bo por experimenta e intolerancia na alimentonan vet, sindrome di intestino iritabel, intolerancia pa alcohol, distorsion abdominal y constipacion.



Constipacion, sangramento intestinal y diarea-

E higra ta produci factornan di solidifacion y sin esey, bo lo haya sangramento di bo tripanan cual ta duna diarea y constipacion.

Dolor abdominal

Esaki ta normal ora cu e higra ta daña

Retencion di likido

E prome señalnan ta aparece den e pianan y enkel. E condicion aki por wordo causa pa enfermedad linfatico, insuficiencia cardiaco y problemanan renal. Y tambe desekilibrio hormonal

Cambionan abdominal

Esaki por manifesta su mes door di kramp of dolor na e parti inferior di bo bariga of hincahson. Un sintoma trempan di e daño hepatico ta ascitis, e acumulacion di likido den e cavidad abdominal. Consecuencia di un malesa di higra por ta e hipertension portal, hipertension arterial den bo adernan y den e adernan di bo bariga.

Sensibilidad

Bo cuero ta bira mas sensibel ora cu tin deficiencia hepatico y hopi biaha e ta pica of e ta casca, y por bira supersensible ora di mishi cun’e. Por haya manchanan blau (blauwe plekken) y un visibilidad mucho mas grandi den e adernan. Esaki lo yuda na mantene e cuero humedo, pero e problema lo no disparce tanten cu e problema di e higra no wordo resolvi.

Cambionan den e color di bo af

Ora cu falta gal, e color di bo af por cambia, enbes di ta di un color bruin normal, e por ta di un color di klei, color geel bleek of gris. Si esaki persisti e lo no ta peligroso, pero si e por produci constantemente, ta bon pa busca ayudo medico.

Perdida di apetito

Esaki ta bin hopi biaha ta bin door di no tin suficiente gal. Si e alimento cu bo ta consumi no ta wordo digeri na un manera adecuado, esaki por conduci na perdida di apetito y e reduccion grave di e volumen.



Desekilibrio hormonal

Consecuencia di esaki ta cu e hende homber ta desaroya pecho y por sufri perdida di e libido.

Geelzucht

Esaki ta un condicion unda cu e color di bo wowonan, bo dede , lenga y cuero ta bira geel. E condicion aki ta aparece ora cu e nivelnan di bilirubina den e fluho sanguineo aumenta. Esaki por ta un indicaion di e problemanan cu bo pancreas, pa cual ta bon pa busca ayudo medico.



Cansancio of debilidad general

Esaki ta un di e prome señalnan di daño hepatico. Ora cu e organo aki daña, e curpa ta traha mas duro, pa cual e lo mester di mas descanso. Esaki ta debi na e toxiconan den e sanger cu no ta capas di wordo elimina door di e higra. Consulta cu un dokter si bo tin e sintoma aki.