Salubridad Publico y KPA lo sigui cu control riba supermercadonan

Control riba e tema di productonan cu no ta cumpli cu e standard di higiena den comercio y supermercadonan na Aruba a tuma luga dialuna ultimo, caminda cu algun di e establecimento aki mester a wordo cera pa incumplimento di higiena. Sra. Jurette Maduro – Croes Presidente di Departamento di Salubridad ta amplia.

Departamento di Salubridad Publico, seccion Dienst Warenkeuring en Hygiëne ta señala hunto cu Economische Zaken y KPA e siman aki a cuminsa cu inspeccion cu un accion pa controla supermercadonan. Esaki a cuminsa dialuna y diaranson nan a bolbe sali. Nan a bay diferente supermercado den areanan di Oranjestad y Noord specificamente.

Un par di negoshi a wordo cera. Aspectonan cu Economische Zaken ta controla ta e productonan riba e prijs, y KPA ta controla e vergunningnan anto den e caso di Salubridad ta controla maneho di e higiena den e local, e certificado di salud di e trahado y e fecha di vencemento di tur e productonan cu tin den e localidad..

Tin diferente motibo unda cu tin e autoridad pa cera e localidad, den caso cu e luga no ta cumpli cu e nivel di higiena no ta cuadra cu esun stipula pa salubridad. Ta depende tambe con grave e situacion lo ta anto e ora ta wordo cera di pa 24 of 48 ora y na momento cu e ta cla lo wordo supervisa atrobe anto e ora lo por habri bek.

Tambe Salubridad Publica a constata cu tin localidad cu tin producto cu nan fecha di vencemento a pasa y algun localidad mester a cera door di esaki te ora tur e productonan a wordo kita. Den sentido aki comunidad tambe ta hunga un rol pa controla e calidad of fecha di caducidad y un app lo por ta un bon idea pa keda critico y yuda riba e control di esaki.

Por yama libremente na Salubridad Publico 5224200 y entrega un keho, tambe si tin duda cu un producto no ta bon pa consumo por trece cerca nan anto nan lo haci un studio riba e producto.

Como trahado mesun funcionario tambe a haya algun potret relaciona cu esaki riba Facebook, anto e ta wordo manda na e Departamento, pero cu potret so no por traha caminda cu ta mas miho si por trece e producto na salubridad.

Traha cu sistema mas facil y practico di denuncia cerca comunidad ta bay trece miho resultado riba e control aki, y asina un hende no mester haci hopi tramite djis pa duna informacion di un producto caduca.

Salubridad ta tumando diferente keho di diferente cliente anto prome cu un denuncia por tin efecto anto e ora ey departamento di salubridad ta manda un team pa inspecciona.

Den caso di e denuncia di pisca sintetico cu a ser haya, e muestra di esaki no a yega na Departamento di Salubridad, caminda cu no a haya e oportunidad pa test si en berdad e producto aki ta contra salubridad.

En todo caso un control mas specifico por tuma luga ora e producto tin un fecha cu ta caduca. Control ta bay sigui den e proximo simannan na diferente districto na Aruba y ta invita comunidad pa keda critico y tuma contact cu departamento di salubridad cu tambe tin su Facebook disponibel pero mester tin e prueba di e denuncia cu ta tumando luga, segun Sra. Jurette Maduro- Croes.

