Salubridad Publico: Pa un mucha por crece sano, e mester sinta menos y hunga mas

Muchanan bou 5 aña mester pasa menos tempo sinta mirando un pantaya of faha den un stoel of stroller. Pa un mucha por crece sano ta nesesario pa e drumi bon 8 ora of mas y pasa suficiente tempo hungando activamente. Esaki segun e instruccionnan nobo publica door di ‘World Health Organization’ (WHO).

Un comision di profesionalnan di WHO a desaroya recientemente instruccionnan nobo riba actividadnan fisico y comportacion activo pa muchanan bou di 5 aña. Esaki despues cu nan a evalua e efectonan di mal drumimento y e tempo cu muchanan chikito ta pasa no activo sea sinta mirando pantaya of faha den un stoel of stroller. Y tambe despues di a revisa evidencia rond di e beneficionan cu aumento di actividad tin serca mucha.

Baby menos di 1 aña mester:

Ta fisicamente activo varios bes pa dia den diferente forma, particularmente door di weganan interactivo riba vloer. Pa esunnan cu ainda no por move bon, ta sugeri un minimo di 30 minuut pa dia den un posicion boca abou, ora e ta lanta.

Ta recomenda pa no faha baby pa mas cu 1 ora den ‘stroller’, ‘highchair’, ‘carseat’ of ‘bouncer’. ‘Screen-time’ den forma di television, tablet of cualkier artefacto electronico no ta recomendabel. Ora cu ta momento pa relaha ta wordo conseha pa lesa un buki, conta storia y canta cu e baby. Entre 0 pa 3 luna un baby tin pa drumi entre 14 pa 17 ora pa dia y un baby entre 4 pa 11 luna mester drumi entre 12 pa 16 ora. E interaccion entre actividad fisico, tempo pa relaha y drumimento adecua y su impacto riba e salud fisico, mental y bienestar a wordo reconoci pa e “Comision pa pone un fin na obesidad infantil”.

Door di aplica e recomendacionnan duna, durante e prome 5 añanan di bida di un mucha lo contribui na e desaroyo motorico, cognitivo y na salud di e muchanan pa bida largo.

Comments

comments