Salubridad Publico kier pa pueblo preveni criadero

Departamento di Salud Publico tin un campaña contra sangura cu ta transmiti Dengue, Chikungunya y Zika. Segun dokter Maritza Ordoñez di Salubridad Publico, e campaña aki ta dirigi pa tur hende, for di esun mas chikito pa esun di mas grandi. Ademas di esey, cu esaki kier logra un Aruba conscientisa, pero tambe pone un responsabilidad pa nan salud y salud di otro. No mester lubida cu nos tin e sangura cu ta transmiti tur tres virus. No kere cu den un solo shot ta haya tur tres si. Pero kier a purba pa cada un di nos tuma precausion. Elimina, kita tur posibel potencial criadero den bo cas, rond di bo cas, na bo trabao, pafo di bo cas, etc. Unda cu bo por mira cu tin hopi sangura, yama GKMB, nan tin un plan di accion practicamente 12 luna riba cualkier situacion cu por presenta. Premirando cu ta bay bin yobida, esey ta un factor importante pa cualkier criadero. E webonan ta broei di biaha, sangura ta bin, e notificacion ta bin pa Salubridad Publico. Esey ta keda. No ta cu tin un subida si, segun Ordoñez.

Pa loke ta e sintomanan, pa Dengue, bo ta haya keintura halto, dolor di cabes, dolor di garganta, curpa kibra. Chikungunya, tur tres, mas dolor den joints. Pero Zika, tin un problema. Si en caso cu bo haya sintoma, ta haya e rash, wowitis y posiblemente grawatamento. Un ochenta porciento di nos poblacion no ta haya ningun sintoma. Premirando esey y loke tin como investigacion ta cu importante di Zika ta den hende muhe na estado.

Awor aki ta practicamente cla cu un protocol cu ta bay dirigi completamente pa tur muhe na estado, pa proteha nan di Zika. Pero pronto lo yama un rueda di prensa, pa divulga e contenido di e protocol pa e pueblo di Aruba.

Awor aki, mirando cu si acaso un persona ta na estado y premirando cu lo bay tin awasero, no mester lubida pa e persona cu ta e pareha of casa, uza condom. No lubida cu e virus di Zika ta keda seis luna den semen di e cabayeronan. Esey kiermen cu durante seis luna tin e chens cu durante embaraso, por haya e virus. E virus ta bay den e baby y e baby por nace cu un trastorno grave na su celebro of microcefalia.