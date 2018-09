Salubridad publico a bishita localidad pa tuma muestra di cuminda

Despues cu Dienst Waren Keuring en Hygiëne di Departamento di Salud a haya mas cu un keho di clientenan cu ta sigura cu nan a bira malo despues di a come na un di e localidadnan di Wendy’s.

E seccion a dicidi di haci un bishita na tur localidad di Wendy’s.

A start un investigacion caminda a tuma diferente sampel di cuminda y ta wardando resultado di esakinan.

Tambe a controla tur trahado pa nan certificado di salud.

Departamento di Salud ta keda concientisa comunidad pa pone bon atencion na unda nan ta come y si nan bira malo despues di come na un localidad pa pasa of yama na 5224200 mas pronto cu ta posibel pa intrege un keho oficiaal.

