Sakeadornan ta ataca huespednan di Simpson Bay Resort

SIMPSON BAY, St. Maarten – Sakeadornan of na Ingles Looters, a mik riba varios hotel na St. Maarten, incluyendo Simpson Bay Resorts riba diabierna. Despues di horcan Irma, personanan a invadi e hotel na Pelican y a ataca y horta e huesped y staff diabierna mainta.

Un turista a conta The Daily Herald cu un grupo di homber a domina security y staff y a drenta den e cambernan di huesped, kitando joyas y placa for di nan. “Nan a hasta dal y skop un otro turista door di a purba di stopnan di horta. Danki Dios pa e mariniernan y polis cu a bin y a pone e situacion bao di control,” el a bisa.

Personal militar a aresta cinco homber y e area a wordo clarea pa polis y oficialnan di kustwacht.

Mientras tanto polis ta sigui stress cu e pais ta bao di toque de queda y e publico ta wordo encurasha pa keda paden y pa permiti servicionan di emergencia haci nan trabao.

Gerencia di Rancho a wordo nota pa tin un cookout riba diabierna mainta y ta entrega cuminda na esnan den e area di Simpson Bay. Nan a bisa cu na luga di laga e carni putri, nan kier duna cuminda na esnan cu tin hamber. Nan ta encurasha e otro comerciantenan pa haci mesun cos.

Fuente: www.thedailyherald.sx