Sagicor Life a recauda Afl. 20,000 durante e anochi di Bingo 31 di mei 2025 pa Colegio Santa Famia. Awe e cheque simbolico a wordo entrega na Siegfried Kelly, Director di Colegio Santa Famia.
E suma locual a wordo recauda ta bai paga pa materialnan of labor di contratista pa drecha algun parti di e edificio di e scol, entre otro: e baño, un parti di e dak cu ta lek y Sagicor kier logra pa restaura un espacio pa un biblioteca tambe.
Sagicor Aruba ta extende sincero aprecio na tur cu a asisti, a haci donacion, y a yuda organisa e evento. Nan sosten a haci e Anochi di Bingo un anochi agradabel y impactante pa un gran causa.
Sagicor ta haye hopi importante pa duna bek na comunidad. Tur aña Sagicor ta recauda fondo of dona placa na un bon causa.